"دانز" تدعم "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي –الإمارات اليوم

قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز»، محمد عبدالله اهلي، إن قطاع الطيران الذي يشكل نحو 30% من اجمالي الناتج المحلي لدبي سيلعب دورا مهما في نجاح معرض «إكسبو 2020 دبي» من خلال توفيره تسهيلات وخدمات لوجستية لا تضاهى للعارضين وملايين الزوار. وأشار أهلي في بيان صادر اليوم، الى التنسيق على أعلى المستويات بين كل من هيئة دبي و«دانز» مع إدرة «إكسبو 2020 دبي» لدعم المعرض وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة من وراء تنظيم المعرض.

وأضاف أن الاستعدادات تتسارع على مستوى مطار دبي الدولي والشركاء الاستراتيجيين لإطلاق خدمات ذكية جديدة لتسهيل تدفق الزوار والوفود الرسمية عبر المطار وترك انطباعات طيبة لديهم منذ لحظة دخولهم البلاد.

جاء ذلك بمناسبة الندوة التوعوية التي نظمتها «دانز» لموظفيها بالتعاون مع فريق استقطاب المتطوعين لدى «إكسبو» لاستقطاب متطوعين لدعم الحدث العالمي.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي: «ننوه بجهود مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) لـ(إكسبو 2020 دبي)، ومشاركتها في برنامج المتطوعين للترحيب بملايين الزوار على أرض دولة الإمارات، حيث لمسنا خلال الندوة الحماس الكبير للمشاركة في أول (إكسبو) تستضيفه المنطقة".