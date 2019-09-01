«مرسى ميدان».. يحاكي شاطئ «نيوبورت»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «مرسى ميدان» من المشروعات المهمة في دبي، التي أعلنت عنها مؤسسة مدينة ميدان عام 2018، وهو مشروع سكني يقع في منطقة جبل علي، وتم تصميمه بطريقة تحاكي أناقة وفرادة شاطئ «نيوبورت» في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وسيضم المشروع ميناءً مغلقاً لليخوت، وشبكة من القنوات المائية المصممة. وللمرة الأولى في دبي، ستتميّز الفلل ذات الإطلالة المائية بمنصات عائمة، ومرسى مخصص لقارب كل فيلا.

ويراهن القائمون على المشروع على نيله استحسان المتعاملين، لتجسيده روح السعادة والصحة ورفاهية المعيشة، في وقت سيشكل فيه «غراند بوليفارد» وجهة دبي الجديدة.

وسيتمكن سكان المشروع من الاستمتاع بشواطئ ذات رمال بيضاء، كما تم تخصيص جزء كبير من مساحته للحدائق، إضافة إلى مضمار للركض، وآخر لركوب الدراجات الهوائية، ومسارب خاصة بالسيارات الكهربائية.

ومن المخطط أن يضم «مرسى ميدان» أربعة فنادق، ومجمعاً لدور السينما.