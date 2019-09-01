مكاتب «جميرا أبراج الإمارات» في المرتبة الـ 48 عالمياً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«جميرا أبراج الإمارات» مجمع يحتوي على فندق جميرا وبرج مكاتب، ويرتفع البرج الأول (المكاتب) 355 متراً، أما برج الفندق فيرتفع 309 أمتار. وتم تصميم البرجين من قبل المصممة هيزل وونغ، التي تعمل وتعيش في دوبلة الإمارات، وبدأ العمل في إنشاء البرجين عام 1996، فيما تم الانتهاء منهما عام 2000.

يحتل البرج الأول «المكاتب» المرتبة 48 عالمياً على مستوى العالم ضمن المباني الأعلى ارتفاعاً، وفي المرتبة 12 على مستوى الإمارات، أما البرج الثاني فيتبوأ المرتبة 113 على مستوى العالم، والمرتبة 23 على مستوى أبراج دولة الإمارات.