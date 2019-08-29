«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 177 ألف طن من الأدوية ومنتجات «سريعة العطب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نقلت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، كميات كبيرة من الأدوية والمنتجات السريعة العطب والحساسة للحرارة، عبر دبي، إلى مختلف محطات شبكتها العالمية هذا الصيف. وزاد إجمالي الشحنات على 150 ألف طن من المنتجات السريعة العطب، و27 ألف طن من الأدوية عبر دبي، (بإجمالي 177 ألف طن)، وذلك خلال الفترة بين مطلع أبريل ومنتصف أغسطس 2019.

وتمكنت الإمارات للشحن الجوي، على مدار السنوات الثلاث الماضية، من تعزيز مركزها في دبي كنقطة عبور فعالة وسريعة للشحنات الواردة والصادرة إلى مختلف المدن التي تخدمها عبر القارات الست. كما استطاعت تحويل مكانة دبي في أذهان عملاء الشحن العالمي من محطة عبور، يتم تجنبها في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلى محطة مفضلة تحقق التواصل بين مختلف الأسواق في جميع أنحاء العالم.

واستثمرت الإمارات للشحن الجوي في تطوير بنية تحتية حديثة، توفر خدمات متخصصة لمختلف القطاعات، في مركزيها «الإمارات سكاي تيرمنال» بمطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، للشحن على طائرات الركاب، وعلى طائرات الشحن. وشمل ذلك مرافق سلسلة تبريد واسعة، ومساحة تخزين مخصصة للمنتجات الدوائية. ومع طاقة إجمالية تزيد على مليوني طن من الشحنات سنوياً، يتعامل المركزان مع نحو 5000 شحنة، وأكثر من ستة ملايين كيلوغرام من الشحنات يومياً، بما في ذلك أشهر الصيف.

نقل الأدوية

وسجل حجم المنتجات الدوائية، التي تم نقلها خلال أشهر الصيف، نمواً بنسبة 7% منذ عام 2017، كما سجل الحجم الإجمالي للأدوية المنقولة نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي. وخلال موسم الصيف الحالي وحده، كانت الإمارات للشحن الجوي تنقل يومياً أكثر من 190 ألف كيلوغرام من الأدوية عبر دبي. وشملت الشحنات لقاحات ضد الأمراض السارية وأدوية السرطان، وأدوية السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث نقلت عبر دبي إلى مختلف أنحاء العالم، لتصل إلى المرضى في الوقت المناسب لتلقي العلاج.