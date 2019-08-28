سنغافورة تشارك في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أعلنت هيئة التطوير المدنيّ (URA) السنغافورية، عن مشاركة سنغافورة في «إكسبو 2020 دبي»، وذلك من خلال جناح يحمل عنوان «الطبيعة، الرعاية، المستقبل» والذي يعكس رحلة سنغافورة نحو النمو والاستدامة والتكيّف.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر اليوم، أن جناح سنغافورة، يشغل مساحة 1550 متراً مربعاً في منطقة «الاستدامة» في موقع المعرض الدولي الذي تبلغ مساحته 4.38 كيلومترات مربعة في منطقة «دبي الجنوب»، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وعلى بعد 30 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة دبي وأقلّ من ساعة بالسيارة من مطاري دبي وأبوظبي الدوليين.

وأضافت أن الجناح صمم لتقديم لمحة للزائرين حول التطوّر والتحوّل اللذين تشهدهما سنغافورة، مشيرة إلى أنه سيسلّط الضوء على سعي سنغافورة المستمرّ نحو قابلية العيش والاستدامة والتكيّف من خلال الحلول المدينيّة المبتكرة، كما سيعمل على إظهار نقاط القوّة والخبرات في سنغافورة بهدف تشكيل فرص تجارية محتملة للبلد.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، ليم إنج هوي، إن «جناح سنغافورة يركز إلى المبادئ والقيم الأساسية لبلدنا المتمثّلة في النمو المستدام، والتي تسمح لنا بتحقيق نموّ اقتصادي وبيئة معيشية عالية الجودة».

واضاف: «من خلال ما سنقدمه في (إكسبو 2020 دبي)، نأمل أن نحتفل بروح الابتكار والإبداع في سنغافورة من خلال التعريف بالحلول المدينية المبتكرة، وإمكانات التصميم، والقدرات التي تملكها سنغافورة من خلال البرامج والأنشطة التي ستُقام على مدار ستة أشهر هي مدّة الحدث العالمي».

ودعا هوي الشركات والمؤسسات السنغافورية إلى القيام بدور فاعل في تنفيذ جناح سنغافورة والوصول إلى جمهور عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا الحيوية.

يشار إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيشهد المشاركة الرابعة لسنغافورة في معارض «إكسبو» الدوليّة، حيث سبق أن شاركت في الأعوام 2000 و2005 و2010.

وتؤكّد مشاركة سنغافورة في «إكسبو 2020 دبي» على علاقاتها الثنائية الراسخة مع دولة الإمارات.

