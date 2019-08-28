«رأس الخيمة العقارية»: عروض على «ماربيا» و«جيت واي» و«بولغري»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

دعت شركة رأس الخيمة العقارية المستثمرين والوسطاء العقاريين والمهتمين إلى الاطلاع على مشروع «ماربيا» في «جزيرة الحياة»، و«جيت واي ريزيدنس»، فضلاً عن الفرص الاستثمارية في مشروعاتها المكونة من فلل وشقق تتمتع بإطلالات بحرية، والوحدات السكنية الفاخرة في «منتجع بولغري» في دبي، وذلك صباح يوم 31 أغسطس الجاري.

وقال العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية، محمد سلطان القاضي: «نقدم عروضاً لشراء وحدات عقارية مميزة للإقامة المباشرة، أو للاستثمار بأسعار مختلفة تناسب إمكانات معظم المستثمرين، وستستقبل الشركة خلال 31 أغسطس، الوسطاء والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري والسياحي، لتعزيز العلاقات معهم، وإطلاعهم على مشروع (ماربيا)، و(جيت واي ريزيدنس)، وشرح مميزاته وموقعه المتميز ضمن مشروع ميناء العرب».

وتهدف «رأس الخيمة العقارية» من اللقاء إلى تعريف المستثمرين والوسطاء بخيارات وخطط السداد المرنة التي ستوفر لهم فرصة دفع مريحة تمتد من خمس إلى سبع سنوات، إضافة إلى العروض والتسهيلات المتعلّقة بتسجيل العقار والخدمات.

وسيتاح للحضور الاطلاع على مشروع «ماربيا»، الذي يتكون من 205 فلل ومنزل بتصميم عصري مع واجهة بحرية. وأكدت الشركة أنها توفر خدمات تسهيل عمليات الدفع ضمن خطط مرنة لمدة خمس سنوات بعد عمليات التسليم.

ويوفر المشروع السكني «جيت واي ريزيدنس» في مجمع «ميناء العرب»، وحدات سكنية مريحة مع إطلالات على المياه، ومجهزة بمرافق عالية الجودة، إضافة إلى قربها من المتاجر والمعالم الأساسية ضمن بيئة عائلية حالمة.