«موانئ دبي» و«جافزا» تفتحان أسواقاً جديدة أمام الصادرات الهندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرضت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، المحفز الرائد للتجارة، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) قدرات دبي والعروض التي تدعم وتسهل صادرات الأغذية والمشروبات الهندية، وذلك خلال المشاركة في معرض ومؤتمر «فود برو» FoodPro، الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية (CII) في مدينة تشيناي الهندية.

وأتاح فريق موانئ دبي العالمية لشركات الأغذية والمشروبات، التي تتطلع إلى توسيع أعمالها خارج الهند، التعرّف إلى الحلول الاستراتيجية المعروضة، بما في ذلك منصات التوصيل والتشغيل، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة، وخدمات القيمة المضافة، ومنصة الاستثمار.

وعلى مدار العقود الماضية، طوّرت دبي بيئة متكاملة مخصّصة للتجارة توفر بنية تحتية قوية للشركات العالمية، بالإضافة إلى أنظمة شفافة داعمة لنجاح الأعمال. ومن خلال موقعها الاستراتيجي وشبكة الربط الممتازة متعددة الوسائط التي توفرها، ترفع دبي مستوى وصول الصادرات الهندية إلى الأسواق نحو مستويات جديدة.

وتعزّزت العلاقات التجارية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 60 مليار دولار (220.8 مليار درهم) في عام 2018، في ظل توقعات مستقبلية بمزيد من النمو.

وتعتبر الهند اليوم ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بعد الصين. ودعماً لهذا النشاط، يوفّر كل من ميناء جبل علي و«جافزا» مركزاً متعدد الوسائط للتجارة واللوجستيات والصناعة، والذي من شأنه أن يلعب دوره كبوابة الهند إلى العالم من خلال تسهيل صادرات الأغذية والمشروبات وفتح أسواق جديدة للتجار الهنديين.

وتتكامل مع الميناء مرافق الأغذية والمشروبات المتخصصة في «جافزا»، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 1.2 مليون متر مربع، وتستقطب 467 شركة من 66 دولة، ويعمل فيها أكثر من 5880 شخصاً. وقال المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ«جافزا»، محمد المعلم:

«يتمثل هدفنا في الوصول إلى الشركات الهندية التي تبحث عن أسواق جديدة، لا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات. ومن شأن الجسر الهندي – الإماراتي والتعاون بين موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والهند والموانئ والقدرات اللوجستية في كلا البلدين، تمكيننا من تقديم حلول سلسلة توريد متكاملة وفريدة وشاملة للشركات».