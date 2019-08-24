«ريبورتاج»: تسليم 5 مشروعات تضيف 1600 وحدة سكنية بأبوظبي خلال 3 أعوام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت «ريبورتاج للعقارات»، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استعدادها لتسليم خمسة مشروعات عقارية جديدة في أبوظبي، خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية، ناصر الخميس، في بيان أمس، إن «المشروعات الخمسة توفر أكثر من 1600 وحدة سكنية جديدة لسوق أبوظبي»، موضحاً أن المشروعات الخمسة تنتشر في مناطق استثمارية رائدة في أبوظبي، مثل مدينة مصدر، وشاطئ الراحة.

وأكد التزام الشركة بإنجاز كل مشروعاتها وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بمشروعاتها، ويجذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في أبوظبي، والذي يشهد حالة من الاستقرار، وسط مؤشرات إيجابية بتحسن النشاط في القطاع، مع توالي إقرار المزيد من الإجراءات والقوانين والتشريعات الحكومية المحفزة للاستثمار.

وأوضح الخميس أن الشركة ستسلم مشروع «الواحة رزيدنس 1»، في مدينة مصدر، خلال الربع الأول من عام 2021، حيث تشهد الأعمال الإنشائية تقدماً ملحوظاً، بنسبة إنجاز تصل إلى 25%، مشيراً إلى أن المشروع يوفر 612 شقة، منها 310 استوديوهات، و256 شقة ذات غرفة واحدة، و44 شقة ذات غرفتين، وشقتين ثلاث غرف، ويمتد على مساحة 8371 متراً مربعاً.

وأضاف أن الشركة تباشر كذلك تسليم مشروع «الواحة رزيدنس 2» في مدينة مصدر، والذي يوفر نحو 300 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من عام 2022، فضلاً عن تسليم مشروع «ذا جيت» في مدينة مصدر، والذي سيتم البدء في تنفيذه قريباً، ويوفر نحو 420 شقة سكنية، خلال الربع الثاني من عام 2022.

وأكد الخميس اهتمام الشركة بتنفيذ مشروعات جديدة في مدينة مصدر، التي تعد إحدى أكثر مدن العالم استدامة، وتوفر خدمات مستدامة للسكان.

وأشار إلى تقدم أعمال الإنشاءات بمشروعات «ريبورتاج» في شاطئ الراحة، بنسب إنجاز تزيد على 20%، حيث تباشر الشركة تطوير مشروع «الراحة لوفت 1» الذي يوفر 164 وحدة، منها 14 استوديو، و96 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و31 شقة ذات غرفتين، و15 شقة ذات ثلاث غرف، وثماني شقق ذات أربع غرف، ويمتد على مساحة 6663 متراً مربعاً. كما تباشر تطوير «الراحة لوفت 2» ويوفر 110 وحدات سكنية، منها 22 استوديو، و52 شقة ذات غرفة واحدة، و24 شقة ذات غرفتين، و12 شقة ذات ثلاث غرف، ويمتد على مساحة 5364 متراً مربعاً.

وذكر أن إجمالي الأعمال في «الراحة لوفت 1» و«الراحة لوفت 2» تتجاوز 28%، حيث يتوقع تسليمها خلال النصف الأول من 2021، موضحاً أن المشروعين يضمان مساحات تجزئة ومرافق وخدمات متنوعة، مثل حمامات السباحة، والجاكوزي، والجيم، وملعب تنس.

ولفت الخميس إلى اهتمام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية المتميزة في أبوظبي، حيث تدرس تنفيذ مشروعات في عدد من المناطق الاستثمارية المتميزة في جزيرة المارية، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، مشيراً إلى اهتمام الشركة بتطوير مشروعات نوعية، وتوفير خدمات متميزة وغير تقليدية للعملاء.

وبين أن الشركة انتهت، أخيراً، من تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، والذي يوفر 177 شقة سكنية، منها 122 استوديو، و48 شقة ذات غرفة واحدة، و16 شقة ذات غرفتين، وشقة واحدة ذات ثلاث غرف، ويمتد على مساحة 4250 متراً مربعاً.