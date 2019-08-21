11 مليار درهم زيادة في الودائع النقدية في البنوك خلال 7 شهور

المصدر: عبير عبد الحليم أبو ظبي

كشف المصرف المركزي امس، أن اجمالي أصوله قد ارتفعت لتصل الى 420 مليار و81 مليون درهم في شهر يوليو الماضي، مقابل 417 مليارا و71 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع قدره 3,1 مليار درهم خلال 7 اشهر

وأوضح المركزي في إحصاءات أصدرها امس ان اجمالي الاصول التي يمتلكها بالعملات الأجنبية قد ارتفعت في يوليو الماضي لتصل الى 369 مليارا و30 مليون درهم مقابل 362 مليارا و55 مليون درهم في ديسمبر الماضي بارتفاع قدره 6,7 مليار درهم خلال 7 شهور.



ووفقا لاحصاءات المركزي فقد ارتفعت الودائع النقدية في البنوك الى 426 مليار درهم مقابل 415 مليارا في شهر ديسمبر الماضي محققة ارتفاعا كبيرا بلغ 11مليار درهم خلال 7 شهور كما ارتفعت الودائع شبه النقدية من 823 مليار درهم تقريبا في ديسمبر الماضي الى 861 مليار درهم تقريبا في يوليو الماضي بارتفاع 38 مليار درهم دفعة واحدة.



بينما تراجعت الودائع الحكومية الى 279 مليار درهم تقريبا في يوليو الماضي مقابل 294 مليار درهم في شهر ديسمبر الماضي