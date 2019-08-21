«غرفة دبي»: الألماس يشكل 90% من صادرات بتسوانا إلى الإمارات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي، أن تجارة دولة الإمارات مع بوتسوانا بإفريقيا سجلت في عام 2018 نحو 5.14 مليارات درهم، في ما شكل الألماس أكثر من 90% من صادرات بوتسوانا إلى دولة الإمارات.

واستعرضت «غرفة دبي»، المشهد الاقتصادي في إمارة دبي، وذلك خلال مشاركتها عبر مكتبها التمثيلي في موزمبيق في «معرض بوتسوانا العالمي 2019» الذي نظمه مركز الاستثمار التجاري في بوتسوانا أخيراً، بمشاركة 241 عارضاً من 13 دولة.

وحصد جناح «غرفة دبي» في المعرض جائزة أفضل عارض دولي، إذ تميز جناحه بالإقبال الكبير من قبل الزوار والمشاركين للتعرف على الفرص الاستثمارية في دبي، والمزايا التنافسية التي تتيحها الإمارة للمستثمرين حول العالم، خصوصاً للتجار في بوتسوانا الراغبين بتصدير منتجاتهم إلى أسواق المنطقة.

وأشار مدير المكاتب الخارجية في «غرفة دبي»، عمر خان، إلى أن تجارة دولة الإمارات مع بوتسوانا نمت من 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم) في عام 2015 إلى 1.4 مليار دولار (نحو 5.14 مليارات درهم) في عام 2018، في ما شكل الألماس أكثر من 90% من صادرات بوتسوانا إلى دولة الإمارات، الأمر الذي يجعل من الدولة وجهة مثالية لإعادة تصدير الألماس البوتسواني إلى العالم.

ولفت خان إلى وجود فرص استثمارية إضافية في مجال اللحوم والثروة الحيوانية، إذ تتميز هذه المنتجات في بوتسوانا بالجودة العالية، مع وجود طلب كبير عليها في أسواق الدولة والمنطقة، كاشفاً أن «غرفة دبي» تدرس الأسواق الأفريقية بدقة