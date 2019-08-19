إلزام محل ماطل في تنفيذ «الديكور» بإعادة الأموال

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تلقت إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي، شكوى من تاجر بحق محل متخصص بأعمال «الديكور» ماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بعد أن دفع التاجر المشتكي المبالغ المطلوبة منه، لتنفيذ أعمال ديكور في سلسلة محال تجارية له.

وقال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية، مفيد الزعابي، إن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية حقق في موضوع الشكوى، وتبين وجود بنود واضحة في العقد تشير إلى التزام الطرف الآخر بتنفيذ أعمال الديكور فور تسلّمه للمبلغ المتفق عليه.

وأكد أنه جرى التواصل مع المشكو ضده، وإبلاغه بضرورة الانتهاء من تنفيذ العمل المطلوب في الوقت المحدد، التزاماً بالعقد المبرم مع الطرف الآخر «(التاجر المشتكي).

وأوضح الزعابي أن المحل المشكو ضده أفاد بأنه غير قادر على تنفيذ الأعمال المطلوبة منه، وبناءً عليه، تم استدعاء مسؤول المحل وإعادة المبلغ المدفوع بالكامل للتاجر المشتكي.

وشدّد الزعابي على ضرورة الالتزام بالاتفاقات المبرمة، والتأكد دائماً من إمكانية استيفائها، وعدم تسلّم أي أعمال يكون فيها التاجر عاجزاً عن تنفيذها، تفادياً للمساءلة، وحفاظاً على سمعة التاجر في السوق.

وقال إن التعامل باحترافية مع المتعاملين دليل على صدقية وكفاءة العمل، إذ كلما ازدادت الصدقية والكفاءة ازدادت ثقة المتعاملين بالتجار وإدارة المحال التجارية.