«الموضة والأزياء» تتصدّر اهتمام أصحاب رخصة «تاجر» في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

كشف تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن معظم أنشطة رخصة «تاجر» الصادرة، منذ إطلاقها في مارس 2017 وحتى الثامن من أغسطس الجاري، ركزت على «مجموعة الموضة والأزياء»، التي تضم 33 نشاطاً، مسجلة 625 رخصة تجارية.

وأضاف التقرير أن «مجموعة تحضير الوجبات الخفيفة»، وتضم سبعة أنشطة، حلت في المركز الثاني مسجلة 517 رخصة، فيما جاءت «مجموعة الإدارة والمعلومات»، التي تضم 31 نشاطاً، في المركز الثالث مسجلة 452 رخصة. ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد رخص «مجموعة الخياطة والتصميم» التي تضم ثمانية أنشطة 265 رخصة، و«مجموعة تنظيم الحفلات» التي تتكون من ثمانية أنشطة كذلك، 134 رخصة.

62 مجموعة

ولفت تقرير القطاع إلى أن إجمالي عدد المجموعات التابعة لرخصة «تاجر»، يصل إلى 62 مجموعة متنوعة.

ووفقاً لبيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري، فإن عدد الأنشطة المسموح بها والمتاحة لرخصة «تاجر»، وصل إلى 414 نشاطاً، منها 224 نشاطاً تجارياً، و190 نشاطاً مهنياً، فيما يسمح للرخصة الواحدة بالحصول على 10 أنشطة، على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط.

تصدّر إماراتي

وأصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 3048 رخصة «تاجر»، منذ إطلاق المبادرة وحتى الثامن من أغسطس الجاري، وشكّلت الجنسية الإماراتية نحو 2291 رخصة بنسبة 75% من إجمالي الرخص الصادرة، فيما استحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، بعد أن شكّلن 60% من إجمالي عدد الرخص (1841 رخصة)، واستحوذ الذكور على 1207 رخص بنسبة 40% من الإجمالي.

رخصة «تاجر»

ويأتي إطلاق رخصة «تاجر» في إطار حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دبي، وتقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في الإمارة من مختلف الشرائح، إضافة إلى ضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية، وتعزيز سهولة مزاولة واستدامة الأعمال، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية لمشروعاتهم في دبي. وتُعنى رخصة «تاجر» بترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضم مميزات الحصول على رخصة تاجر كلاً من: حماية الاسم التجاري، وتعزيز ثقة المتعامل، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات، والاستفادة من العروض البنكية، الحصول على عضوية «غرفة دبي»، وعرض المنتجات في المتاجر الاستهلاكية.

إلى ذلك، أوضحت بيانات اقتصادية دبي أن نشاط «الملابس الجاهزة» يشمل بيع وتصميم القمصان وفساتين الحفلات والسهرات والملابس المنزلية والأوشحة، إضافة إلى بيع الملابس الجاهزة الرجالية، وبيع الملابس العربية الجاهزة. ويشمل نشاط «تجارة العطور» إعادة بيع أنواع العطور الثقيلة والمخففة، كما يشمل المستحضرات المستخدمة في التجميل، وكذلك أنواع الكحل والألوان والمساحيق المستخدمة في تجميل الوجه.

التسجيل في «تاجر»

أفادت اقتصادية دبي بأنه يمكن التسجيل للحصول على رخصة «تاجر» من خلال الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، أو مراكز التعهيد التالية، وهي: «دي إي دي كافيه» في «جميرا - بالم ستريب مول»، ومركز «دي إكس بي» لخدمات رجال الأعمال - فرع الخيل مول في منطقة القوز، و«مركز تواصل لخدمات رجال الأعمال» فرع دبي مول، و«مركز النخبة لخدمات رجال الأعمال في النهدة، و«مركز خدمتي للخدمات الحكومية» في أبوهيل، و«مركز تسهيل» فرع «البرشاء مول».