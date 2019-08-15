تعرف إلى جنسيات المقيمين في الإمارات المعفيين من تأشيرة قرغيزستان

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت القنصلية العامة لجمهورية قرغيزستان في دبي إن الحكومة القرغيزية أدخلت تعديلات على نظام التأشيرات لبعض المواطنين الأجانب (المقيمين) الذين يحملون إقامة إماراتية سارية المفعول، إذ بات بإمكانهم الحصول على تأشيرة سياحية لمدة شهر واحد عند وصولهم إلى مطار العاصمة "بشكيك".

وقالت القنصلية لـ"الإمارات اليوم"، أن التعديلات الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 11 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن نظام التأشيرات المبسط يشمل المقيمين في الإمارات الذين يحملون جنسيات كل من مصر، والجزائر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، وبنغلاديش، والهند، ونيبال فضلاُ عن باكستان وسريلانكا.

وتشغل كل من شركتي "فلاي دبي" والعربية للطيران" رحلات جوية مباشرة إلى العاصمة بشكيك، وأصبحت بيشكيك التي كانت ذات يوم محطة توقف على طريق الحرير، عاصمة قيرغيزستان ومركزاً مالياً، وهي تقع على سفوح جبال تيان شان المغطاة بالثلوج.

وتعتبر هذه المدينة واحدة من أكثر المدن خضرة في العالم نظراً للطرقات العريضة التي تصطف على جوانبها الأشجار بالإضافة إلى وجود عدد هائل من الحدائق فيها، وتوفر هذه الوجهة خيارات متنوعة أمام الزوار لاكتشاف الكثير من المعالم السياحية.