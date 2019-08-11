غرافيك.. 19 % ارتفاعاً في شكاوى المستهلك بدبي خلال النصف الأول

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي غرافيك: محمد داود

سجلت شكاوى المستهلكين في دبي زيادة بنسبة 19% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2019، وعزت اقتصادية دبي هذا النمو في عدد الشكاوى إلى تحسن الوعي بحقوق المستهلك، فضلاً عن سهولة الوصول إلى قنوات حماية المستهلك، مؤكدة أن ارتفاع عدد الشكاوى عبر القنوات الذكية المتاحة لحماية المستهلك، يأتي في إطار الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية في دبي.

وأكدت أن قسم حماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي حل 17 ألفاً و768 شكوى خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بـ14 ألفاً و970 شكوى سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «الزيادة في عدد الشكاوى وردود أفعال المستهلكين عبر القنوات المتنوعة، تعكس الثقة المتزايدة التي يبديها المتسوقون في دبي، كما أنها تؤكد على أهمية جودة الخدمة لتحقيق النمو والتنافسية المستدامة لقطاع التجزئة الرائد الذي تتمتع به الإمارة».

وأوضح أن «دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لا يقتصر فقط على ضمان أفضل الممارسات التي تدعم التنمية المستدامة للنشاط التجاري في دبي، وإنما يركز أيضاً على تعزيز الشفافية لعمليات البيع والشراء»

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