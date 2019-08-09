%5.4 ارتفاعاً في مبيعات «الفطيم تويوتا» النصفية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «الفطيم تويوتا» عن تسجيل نتائج مبيعات قوية في النصف الأول من عام 2019، بفضل طرح عدد من الطرز الجديدة، إضافة إلى المبيعات التي حققتها السيارة «تويوتا لاندكروزر». وأشارت، في بيان أمس، إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 5.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعد إنجازاً لافتاً، مع الأخذ بعين بالاعتبار انخفاض إجمالي مبيعات سوق السيارات غير الفاخرة بنسبة 2%، في عام 2019.

وسجلت «الفطيم تويوتا» زيادة في المبيعات شملت فئات السيارات كافة، إذ ازدادت مبيعات سيارات الـ«سيدان» بنسبة 8%، كما نمت مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض بنسبة 2%، فيما سجلت المركبات التجارية الخفيفة زيادة في المبيعات بلغت 6%، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2018.

أما بالنسبة للسيارات التي تأتي بمحرك «هايبريد»، والتي تضمنت طرزاً مثل «بريوس»، و«كامري»، و«كورولا»، و«راڤ4»، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 80%، في النصف الأول من العام الجاري. واعتبر مدير الإدارة العامة لـ«الفطيم تويوتا»، سعود عباسي، نتائج المبيعات التي تم تسجيلها في النصف الأول من عام 2019، نتاج نهج مستمر يتمحور حول المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، إضافة إلى مجموعة السيارات الاستثنائية.