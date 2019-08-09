كولومبيا تطلق أكثر مبادراتها الترويجية طموحاً في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - وام

يوفر «إكسبو 2020 دبي» لكولومبيا منصة مثلى لإطلاق إحدى أكثر مبادراتها الترويجية الدولية طموحاً، في الوقت الذي تسعى دول أميركا اللاتينية إلى فتح أسواق جديدة وتعريف ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم بإمكاناتها الضخمة.

وعن خطط كولومبيا للمشاركة في «إكسبو 2020»، قالت رئيس هيئة الترويج الكولومبية «بروكولومبيا»، فلافيا سانتورو، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير الصادرات والسياحة غير التقليدية، إن «إكسبو 2020» سيبرز إبداع كولومبيا وتنوعها الثقافي. ووضعت كولومبيا خططاً طموحة لجناحها الذي يحمل عنوان «إيقاع يربط المستقبل» تجمع فيها بين الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص للترويج لكولومبيا كوجهة للسياح والمستثمرين، والتأكيد على خبرتها في الاقتصاد الإبداعي والثورة الرقمية. وفي بيان صادر بمناسبة توقيع اتفاقية مشاركة كولومبيا في «إكسبو 2020 دبي»، قالت سانتورو: «هذا مشروع يهم جميع مكونات البلد، ويوحد جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص لتنفيذ واحدة من أكثر مبادرات الترويج الدولية طموحاً في تاريخ كولومبيا، وهو مشروع يتماشى تماماً مع أهداف الحكومة في الانفتاح على أسواق جديدة». ويعد «إكسبو 2020 دبي»، الإكسبو الدولي الأكثر شمولاً في التاريخ، حيث ستشارك فيه 192 دولة، وسيكون لأميركا اللاتينية مشاركة قوية، إذ تسجل العديد من الدول الأخرى في المنطقة تقدماً جيداً في استعداداتها.

ويمثل التعاون والابتكار والإلهام جوهر «إكسبو» الدولي المقبل، وتعد كولومبيا، أحدث دولة تعلن بشكل قوي عن مشاركتها، وهو ما يؤكد للعالم أن أميركا اللاتينية سيكون لها صوت واضح في «إكسبو 2020 دبي».

وسترأس المشاركة الكولومبية لجنة مشتركة بين القطاعات تشمل رئاسة الجمهورية، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية. حضر حفل التوقيع الرسمي الذي جرى في كولومبيا في وقت سابق من هذا الشهر نحو 30 من كبار الشخصيات بمن فيهم كبار السياسيين وممثلون للدوائر الحكومية ومسؤولون من القطاع الخاص، إضافة إلى مسؤولي «إكسبو 2020». وسيعرض المعرض، الذي يقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، الإمكانات الهائلة لكولومبيا والدول المشاركة الأخرى أمام ملايين الزوار القادمين من شتى بقاع العالم.

ويُتوقع أن يستقطب «إكسبو 2020» نحو 25 مليون زيارة، 70% منها من خارج دولة الإمارات وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض «إكسبو» الدولية.