السياح السعوديون والهنود الأكثر استفساراً عن حقوق المستهلك في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

كشفت بيانات لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن السياح من الجنسية السعودية، يليهم الهنود، هم الأكثر تواصلاً مع إدارة حماية المستهلك عبر قنواتها المختلفة، للاستفسار عن حقوقهم كمستهلكين في الأسواق المحلية بالإمارة، والتعرف إلى القوانين والإجراءات التي تضمن حقوقهم، خصوصاً عند شراء السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية، والسيارات، والإلكترونيات.

وأفادت إدارة حماية المستهلك التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بأنه جرى تلقي 74 استفساراً من السياح الزائرين لدبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك، أحمد الزعابي لـ«الإمارات اليوم» إن 38% من الاستفسارات تم استلامها من خلال مركز الاتصال الهاتفي على رقم حماية المستهلك 6005455555، فيما جرى الرد على نحو 62% من الاستفسارات عبر القنوات الذكية التي تشمل تطبيق «مستهلك دبي»، والموقع الالكتروني لإدارة حماية المستهلك:

www.consumerrights.ae.

وكشف الزعابي عن تصدر السياح السعوديين عدد مقدمي الاستفسارات، إذ بلغت نسبة استفساراتهم 66% من إجمالي عدد الاستفسارات، يليهم السياح الهنود في المرتبة الثانية بنسبة 9%.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس مستوى وعي السياح السعوديين والهنود، ورغبتهم في عملية تسوّق تضمن حصولهم على حقوقهم كاملة، وعدم تعرّضهم لممارسات تجارية مخالفة للقانون والتعليمات التي تنظم عمل الأسواق في إمارة دبي.

وأشار الزعابي إلى تنوع استفسارات السياح، من بينها استفسار من سائح سعودي عن كيفية التأكد من سلامة مركبة يتم شراؤها من معرض للسيارات في دبي، قبل تصديرها إلى بلده، كما استفسرت سائحة عن آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الفواتير، في وقت استفسر فيه سائح عن كيفية التأكد من صحة ادعاء مكتب تأجير السيارات بخصم مبلغ من الضمان، إذ ارتكب السائح الذي يقود سيارة مستأجرة مخالفة مرورية، كما استفسر سائح آخر عن إمكانية استرداد البضائع التي يتم شراؤها من مواقع إلكترونية، أو استبدالها في حالة وجود عيب بها.

وأكد الزعابي أن ادارة حماية المستهلك تستجيب فوراً لاستفسارات المستهلكين السياح والمقيمين على حد سواء، إما بالإجابة على استفساراتهم، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم كمستهلكين، أو بتوجيههم للدوائر الحكومية المعنية.

وقال إنه يمكن للمستهلكين تقديم استفساراتهم عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متجري «أبل» و«غوغل»، أو عبر الموقع الالكتروني، أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لاقتصادية دبي.