«أكاديمية اتصالات» تطلق مركز تدريب على منظومة أتمتة الخدمات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «أكاديمية اتصالات» أول مركز للتدريب على منظومة (SAF) في المنطقة، وهي إطار عام يساعد على أتمتة الخدمات في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بالشراكة مع المعهد الدولي APMG و«مجموعة اتصالات». وأفاد بيان، أمس، بأنه تم إنشاء المركز ليوفر تدريباً متقدماً وشاملاً في مجال تصميم وتنفيذ الخدمات الآلية المتطورة، بهدف تأهيل مختلف الكوادر المهنية المتخصصة، ثم تسليمهم شهادات معتمدة من المعهد الدولي بعد استكمال متطلبات التدريب. وبتوفيرها هذا التدريب العملي المتقدم، تكون «أكاديمية اتصالات» أول مؤسسة تدريبية على مستوى المنطقة في تقديم مثل هذه الدورات المتعمقة في نظريات وتطبيقات النظم الآلية، التي تعتمد عليها المؤسسات في التشغيل الآلي لخدماتها وللتحوّل الرقمي. وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا - العمليات الدولية في «مجموعة اتصالات»، حاتم بامطرف، إن استراتيجية «اتصالات» تتمحور دوماً حول الابتكار، تجسيداً لاستراتيجيتها المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، وأضاف «بدا جلياً مدى أهمية التشغيل الآلي للعمليات الخدمية بعد التطور الرقمي الكبير الذي شهدناه في السنوات الـ10 الأخيرة».