1.2 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجلّت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً كبيراً على مختلف مؤشرات الأداء الرئيسة، خلال الربع الثاني من عام 2019، ما أسهم في تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الزوار، بلغ 1.2 مليون شخص في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2019، بزيادة قدرها 6.8% عن الفترة نفسها من عام 2018.

وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أنّ إيرادات الفنادق في الربع الثاني من عام 2019 ارتفعت إلى 1.2 مليار درهم، بزيادة مقدارها 3.7% عن العام السابق.

وأفاد بيان، أمس، بأنه منذ مطلع عام 2019، شهدت الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية تحسناً قوياً في أدائها، إذ وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 2.5 مليون نزيل، بزيادة مقدارها 3.5% عن عام 2018، فيما بلغت عائدات الفنادق 2.9 مليار درهم بزيادة قدرها 10.6%.

وتشير الإحصاءات أيضاً إلى نمو قياسي في أداء المؤشرات الفندقية الأخرى، إذ ارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية بنسبة 17.6%، وارتفع إيراد الغرفة المتاحة بنسبة 10.7%، فيما سجل معدل سعر الغرفة ارتفاعاً نسبته 10.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت مناطق الجذب السياحية الرئيسة في الإمارة نجاحاً كبيراً، مع زيادة في عدد الزوار بلغت نسبتها 50% في الربع الثاني من عام 2019. وقد أسهم في تحقيق هذه الزيادة، الارتفاع في نسبة عدد الزوار إلى الحدائق الترفيهية بنسبة 62%، ونمو مقداره 21.5% في عدد زوار مواقع الجذب الثقافية والتاريخية والتراثية، وزيادة مقدارها 22% في عدد زوار المتاحف.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سيف سعيد غباش: «نعمل بالتعاون مع الشركاء التجاريين والمؤسسات ذات العلاقة على تقديم مبادرات ذات قيمة عالية، للترويج للمقومات السياحية والترفيهية والثقافية في أبوظبي، التي تجعلها وجهة متميزة ومفضلة، ما أسهم في تحقيق رقم قياسي جديد في عدد الزوار، خصوصاً مع العروض والتخفيضات التي شهدتها الإمارة خلال فعاليات صيف أبوظبي، وعيد الفطر، وعروض السفر».

وأضاف: «تم تحقيق نمو استثنائي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية، خلال الربع الثاني، وفي النصف الأول من عام 2019 بصفة عامة، وسجل يونيو ارتفاعاً في عدد الزوار بنسبة 24.6%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع معدل إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 23.8%». وتابع: «تواجه صناعة السياحة الدولية حالياً تحديات عدة، غير أننا نجحنا في تخطي عواقب تراجع النمو السياحي عالمياً، عن طريق التعاون الوثيق مع شركائنا من المنشآت الفندقية والجهات العاملة في قطاع السياحة، مع تبني مبادرات مبتكرة في الأسواق المحلية والدولية».