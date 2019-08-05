اتفاقية تتيح لـ «دبي الإسلامي» تمويل عقارات «أراد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أرادَ» للتطوير العقاري عن عقد شراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي، يتم بموجبها تقديم تسهيلات مالية للراغبين في شراء العقارات لدى الشركة.

وجاء التعاون المشترك عقب إعلان «أراد» عن بيع أكثر من 4000 وحدة في مشروعيها «الجادة» و«مساكن نَسمَة».

وسيتيح التعاون بين الطرفين المجال أمام مشتري العقارات، للاستفادة من معدلات ربح منافسة وخطط سداد مرنة، فضلاً عن سرعة وسهولة إتمام المعاملات المالية من دون الحاجة إلى شرط تحويل الراتب. كما سيفتتح البنك جناحاً خاصاً ضمن مركز مبيعات «أرادَ» في الشارقة لمساعدة المشترين.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «إن تحقيق هذا المعدل المرتفع في المبيعات، خلال فترة واجه فيها القطاع العقاري في دولة الإمارات العديد من التحديات، يعكس مدى قوة السوق العقارية في الشارقة».

وتابع: «سجلنا أعلى مبيعاتنا خلال عام 2019، والفضل في ذلك يعود إلى كفاءة وخبرة طواقمنا في (أرادَ)، فضلاً عن جودة ومزايا المنتجات المبتكرة التي طرحناها في الأسواق أخيراً».

وأضاف: «تجسّد شراكتنا الجديدة مع بنك دبي الإسلامي مدى التزامنا تجاه المتعاملين من حيث تقديم كل سُبل المساعدة الممكنة لتمكينهم من تملك منازل عصرية، وذلك عبر الاستفادة من باقة من حلول التمويل المميزة، ونحن نتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع جميع شركائنا بهدف الوفاء بوعودنا، وإتمام عملية تسليم المنازل إلى مالكيها في أسرع وقت ممكن».

من جانبه، قال رئيس إدارة التمويل السكني لدى بنك دبي الإسلامي، فارون سود، إن «البنك يتطلع لرفد المشترين لدى (أرادَ) بأفضل التسهيلات المالية التي ستتيح لهم تملك منازلهم الجديدة بكل سهولة ويسر.