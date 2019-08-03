أڤيڤا تطلق أولى حلول "مركز العمليات الموحدة" لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أطلقت اليوم أڤيڤا، الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات الهندسية والصناعية، مركز العمليات الموحدة ، الذي يمثل حلول القيادة والتحكم لمشغلي البنية التحتية كالمدن الذكية وإدارة المرافق، وفي قطاعات متنوعة منها النفط والغاز والتعدين.

ومن خلال التعاون المستمر مع الشركات في تلك القطاعات، حوّلت أڤيڤا أفضل الممارسات إلى حلول نموذجية قابلة للتكرار والتوسع والتكيّف بشكل يسمح بسرعة التطبيق وتحقيق العائد على الاستثمار. وكانت كبرى المؤسسات من أمثال شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و أسمانغ بروبريتاري ومدينة أتال ناغار في الهند من روّاد تبني النسخ الأولى من هذه الحلول المتخصصة، لتحقق تخفيضاً بنسبة 60% في زمن التطبيق مقارنة بالعمليات الأكثر استهلاكاً للوقت عند دمج الحلول المتخصصة.

ويعدّ مركز العمليات الموحدة وحدة مركزية تحوّل غرفة التحكم إلى مكان للعمل التشاركي، بحيث تتحول الوظائف المنعزلة إلى وحدات مدمجة في سياق العمليات وبيانات الأعمال لتمكين الفرق من اتخاذ قرارات أفضل تقوم على معلومات دقيقة وفورية. وتعتبر أڤيڤا أول شركة تقدم حلاً منفرداً يجمع تطبيقات تقنية المعلومات وتقنية العمليات في مركز واحد تدعمه إمكانات التخصيص حسب القطاع.

ويقوم مركز العمليات الموحدة من أڤيڤا على "منصة نظم أڤيڤا" ليوفر سرعة أكبر في تحقيق القيمة من خلال نماذج الحلول والتقارير ولوحات القياس ومؤشرات الأداء التشغيلية التي توحّد كافة البيانات المستمدة من العمليات والإجراءات الهندسة والصيانة والتمويل، لتمكن فرق العمل من تعزيز وعيهم في المواقف التي تتطلب اتخاذ قرارات أفضل.

ويعتمد مركز العمليات الموحدة كذلك على نهج "نظام الأنظمة"، مما يتيح التشغيل السلس للتطبيقات والتحليلات التنبؤية ومقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة التلفزيونية وخرائط تحديد الموقع الجغرافي ونظم تخطيط الموارد المؤسسية والمخططات الهندسية وغيرها الكثير وكل ذلك ضمن واجهة مستخدم موحدة.

وقال راشيش مودي، نائب الرئيس لأعمال الرصد والتحكم لدى أڤيڤا: "من خلال الشراكة مع كبرى الشركات في أسواق العمليات والبنية التحتية، شهدنا العديد من المكاسب التشغيلية التي يمكن لنهج "نظام الأنظمة" تحقيقها. والآن أصبح بوسع المؤسسات على اختلاف أحجامها أن تستفيد من سرعة تطبيق حلولنا النموذجية التي أثبتت فعاليتها في مختلف القطاعات لتحويل أعمالها بكل ثقة، حيث أن مركز العمليات الموحدة يتيح للشركات تحقيق التميّز التشغيلي وتعزيز الأرباح عبر رفع كفاءة استهلاك الطاقة والصيانة الوقائية، ونتوقع أن نقدم حلول القطاعات الأخرى، كالكهرباء والمياه، خلال الأشهر المقبلة."

وقال عبد الناصر المغيربي، نائب الرئيس للأعمال الرقمية لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية: "تتسم عمليات أدنوك بامتدادها على مساحات شاسعة وبتنوعها الكبير، وقد مكننا مركز بانوراما للقيادة من الحصول على بيانات فورية في كافة عملياتنا ووحدات أعمالنا، فيما ساعدتنا قدرات النمذجة والمحاكاة والتحليلات في تعزيز كفاءة الإنتاج ضمن أدنوك. تعدّ أڤيڤا شريكاً بارزاً لنا في ادنوك فيما نواصل تبنّي أحدث التقنيات ودعم مهمتنا للبقاء في صدارة قطاع النفط والغاز وتلبية الطلب العالمي على الطاقة."