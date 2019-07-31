«الاتصالات المتكاملة»: 800 محطة لشبكات الجيل الخامس نهاية 2019

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التابعة لها علامة «دو»، بأنها تستهدف نشر 800 محطة لشبكات الجيل الخامس الجديدة للهاتف المحمول في مناطق الدولة المأهولة، نهاية العام الجاري. كما تعتزم الإطلاق التجاري للباقات المنزلية خلال الربع الأول من عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التابعة لها علامة «دو»، عثمان سلطان، إن الشركة تستهدف نشر وتركيب 800 محطة لشبكات الجيل الخامس الجديدة للهاتف المحمول، نهاية العام الجاري، في مناطق الدولة المأهولة بالسكان.

وأضاف في تصريحات صحافية أن تغطية شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول بالدولة، من الممكن ألا تكون كبيرة نهاية العام الجاري، إلا أن الشركة تعمل على التوسع بها تدريجياً خلال العام المقبل، مع التركيز على المناطق المأهولة وذات الكثافة السكانية، وبما يتواكب مع توافر الأجهزة المحمولة الداعمة لتلك التقنيات، والتي لم يُتَح في الأسواق المحلية منها سوى جهازين فقط حتى الآن.

وكشف أن الشركة تعتزم الإطلاق التجاري للباقات المنزلية للجيل الخامس، خلال الربع الأول من عام 2020، ما يتيح للمتعاملين سرعات بيانات فائقة مقارنة بالسرعات الحالية.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على إطلاق الباقات والخدمات التي تتوافق مع سرعات بيانات شبكة الجيل الخامس، مشيراً إلى سرعة الاستجابة الفائقة التي تمتاز بها شبكات الجيل الخامس.

وذكر أن العديد من الخدمات والتقنيات المستقبلية، سيعتمد على سرعة الاستجابة في تلك الشبكات، مثل السيارات ذاتية القيادة التي تحتاج إلى وجود مكثف لتغطية الشبكة، وسرعات استجابة مرتفعة، إضافة إلى «العمليات الجراحية عن بُعد» التي تحتاج إلى استعدادات أكبر للاستفادة من سرعة استجابة شبكات الجيل الخامس، وألعاب الفيديو الترفيهي المدعومة بتقنيات الجيل الخامس، والتي تحتاج إلى مزيد من الوقت لانتشارها.