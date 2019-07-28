«نظام مُلّاك» يستهدف عقارات الملكية المشتركة في دبي

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، عن إطلاق نظام إلكتروني جديد يحمل اسم «مُلّاك»، ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم، لما يشتمل عليه من ابتكارات جديدة، تسهم في ضمان تحقيق العدالة والشفافية. وأفادت «الدائرة» في بيان، أمس، بأن هذا النظام يساعد مُلّاك العقارات، ذات الملكية المشتركة، في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشروعات، لتسيير عقاراتهم بسهولة ويسر.

كما يوفر النظام منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في هذه المشروعات، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان. ويعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة مُلّاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة المعتمدة من «أراضي دبي»، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.

وقال مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لـ«أراضي دبي»، المهندس مروان بن غليطة: «قامت إدارة تنظيم العلاقات العقارية في المؤسسة بتطوير آلية عمل هذا النظام الجديد، بالاعتماد على الكفاءات من المواطنين العاملين في المؤسسة، ترسيخاً لمبدأ نقل المعرفة العقارية عبر وسائل إلكترونية حديثة مستدامة لخدمة القطاع العقاري».

وتم من خلال النظام فتح 468 حساباً مصرفياً لرسوم الخدمات لمشروعات مدرجة في النظام عن طريق «ريرا»، تعمل وفق آلية حساب الضمان، بحيث لا يكون هناك أي علاقة لمطور المشروع مع هذا الحسابات. وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل واعتماد 88 شركة إدارة من قبل «ريرا» بعد تحقيقها المتطلبات التي تحددها المؤسسة.

ونجح القائمون على النظام في تسجيل 1212 مشروعاً عقارياً مدرجاً تحت إدارة الشركات العقارية، وتسجيل 200 ألف وحدة عقارية من شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحال تجارية. واستقطب النظام سبعة مصارف وبنوك تعمل كأمين حساب لحسابات العقارات ذات الملكية المشتركة، كما تم تسجيل ثمانية مدققين ماليين بعد اعتمادهم من قبل «ريرا» لتدقيق طلبات رسوم الخدمات المقدمة إليها لطلب الاعتماد.

وتتولى «ريرا» أيضاً إصدار الاعتمادات الإلكترونية لرسوم الخدمات، لتصل بشكل مباشر إلى مُلّاك الوحدات العقارية لضمان الشفافية، كما يحصلون على الفواتير الموحدة لرسوم الخدمات عبر النظام، في حين تقوم «ريرا» بإلزام جميع شركات الإدارة بتحرير الفواتير عبر النظام حصرياً، لتوفير الحماية لمطالبات رسوم الخدمات لمُلّاك الوحدات العقارية. وتكون آلية المطالبة برسوم الخدمات عبر النظام الجديد من مُلّاك الوحدات العقارية. ويعمل النظام ضمن قاعدة بيانات «أراضي دبي» و«ريرا» والمؤسسات المالية (البنوك والمصارف) والمدققين المالين المعتمدين المسجلين في المؤسسة، وشركات إدارة المجمعات العقارية ذات الملكية المشتركة المرخصة والمسجلة بالمؤسسة.

للإطلاع على مميزات ومخرجات النظام، يرجى الضغط على هذا الرابط.