«دبي للسياحة»: 31 الجاري آخر موعد للمشاركة في «فيوتشريزم 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جددت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» دعوتها للشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم لتقديم طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من مسابقة برنامج «فيوتشريزم 2019» Futurism وذلك مع اقتراب موعد إغلاق باب تسجيل المشاركة قبل يوم 31 يوليو الجاري. ويهدف برنامج «فيوتشريزم» إلى المساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للشركات التكنولوجية الناشئة في مجال السفر والسياحة.

وكانت «دبي للسياحة» وبالتعاون مع «أكسنتشر» Accenture، أعلنت مطلع الشهر الجاري عن فتح باب قبول طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من مسابقة برنامج «فيوتشريزم»، وأبدت العديد من الشركات الناشئة حول العالم اهتماماً كبيراً بالمشاركة، وتم حتى تاريخه استلام أكثر من 100 عرض مبتكر.

وبعد انتهاء مرحلة التأهيل، سيقوم المتنافسون بعرض ما لديهم من أفكار ومفاهيم مبتكرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في جناح دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ضمن «جيتكس فيوتشر ستارز»، الذي سيقام في وقت لاحق من هذا العام.

وستعلن «دبي للسياحة» اسم الشركتين الفائزتين بالمركزين الأول والثاني، واللتين ستحصلان على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى المزايا أخرى تتضمن إصدار ترخيص وتأشيرات عمل في دبي، إلى جانب توفير مكاتب حاضنة لها في الإمارة، وفرص للحصول على تمويل استثماري.

وتحظى دورة العام 2019 من المسابقة بدعم مجموعة من الشركاء والمستثمرين من قطاعات مختلفة، من بينها الضيافة والطيران والذكاء الاصطناعي والاستثمار والتقنيات والنقل.

كما رحب برنامج «فيوتشريزم» بالمزيد من الشركاء المحليين والعالميين، في مقدمتهم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشركة شروق للاستثمارات.

وستحظى الشركات المتنافسة في هذه المسابقة بفرصة عرض ما لديها من حلول تقنية مبتكرة تساعد على تنفيذ العديد من الأفكار الخاصة ببرنامج «فيوتشريزم» والرامية إلى توفير تجارب سياحية شخصية مناسبة للزوّار، وتحسين العمليات التشغيلية للمنشآت، وتشجيع المسافرين من شتى أنحاء العالم لاختيار دبي كوجهة مفضّلة.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، هلال سعيد المري: «نحن في (دبي للسياحة) مصممون على تعزيز مبادرة (فيوتشريزم) التي تعد منصة ممتازة للشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم للحصول على الكثير من المزايا والحوافز، بالإضافة إلى الدعم والاستشارات التي تمكنهم من تحقيق النجاح والنمو».