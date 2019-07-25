استمرار اضطراب حركة الطيران في أمستردام بعد انقطاع الوقود

المصدر: أمستردام - رويترز

استمر اضطراب حركة الطيران في مطار سخيبول في أمستردام اليوم الخميس بعد عطل في الأنظمة الرئيسية للتزويد بالوقود أدى لتقطع السبل بآلاف المسافرين في المطار.

وقالت شركة كيه.إل.إم الهولندية التابعة لإير فرانس، شركة الطيران الرئيسية في مطار سخيبول، إنها ألغت 61 رحلة من أمستردام وإليها اليوم الخميس بعدما ألغت نحو 200 رحلة أمس الأربعاء.

وتم تأجيل العديد من الرحلات من ثالث أكبر مطار أوروبي صباح اليوم حيث حاولت شركات الطيران إعادة جداول الرحلات.

وقال متحدث باسم مطار سخيبول "اضطر العديد من المسافرين للبحث عن رحلات جديدة... الناس يمضون في طريقهم ببطء لكن المطار لا يزال مكدسا بشدة".

وقال المطار إنه تم حل جميع المشكلات المتعلقة بنظام الوقود مساء أمس الأربعاء وسيجري استئناف الرحلات بالتدريج.

وهذا الأسبوع من الأسابيع شديدة الزحام في موسم العطلات الصيفية في مطار سخيبول حيث من المقرر أن يسافر نحو 225 ألف شخص اليوم الخميس.