أغلى وأرخص الوجهات السياحية في أوروبا

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تراوح كلفة قضاء يوم عادي في واحدة من المدن الأوروبية الأكثر زيارة بين 47 و132 دولاراً (172 و484 درهماً)، وفقاً لدراسة جديدة أصدرتها وكالة «ألفا رومس» Alpha Rooms المتخصصة في الحجوزات الفندقية.

وتستند الدراسة التي نشرت أخيراً إلى مقارنة التكاليف اليومية، بدءاً من مشاهدة المعالم السياحية، بما في ذلك الإفطار والغداء والعشاء، وتذكرة نقل عام في اتجاه واحد، وتذكرة الدخول إلى نقطتي جذب في الوجهة السياحية المختارة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل تكاليف الإقامة في المنشآت الفندقية.

ووجدت الدراسة أن مدينة براغ التشيكية حلت في المركز الأول كأكثر الوجهات الشهيرة في أوروبا، التي توفر خدمات بأسعار معقولة للسياح والزوار بمعدل 47 دولاراً في اليوم الواحد (نحو 172 درهماً)، في حين تراوح التكاليف بين 89 و94 دولاراً وسطياً في مدن مثل أمستردام، وفيينا، ودبلن، وروما، لترتفع إلى 97 دولاراً (356 درهماً) بالنسبة لمدينة باريس الفرنسية، و132 دولاراً (484 درهماً) في العاصمة البريطانية لندن، ما يجعلهما من أغلى المدن الأوروبية بالقائمة.

وتتضمن البيانات الواردة في الدراسة تقديرات منفصلة لكلفة الوجبات في اليوم الواحد شاملة لوجبات الإفطار والغداء والعشاء، إذ تشير المقارنة إلى وجود اختلافات بسيطة فقط، حيث تصل الكلفة إلى 65 دولاراً في باريس، فيما تتصدر لندن قائمة المدن (بمقدار دولار واحد فقط) عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام، وتراوح تكاليف تناول الطعام في روما ودبلن وأمستردام وفيينا بين 52 و58 دولاراً، ونصف المبلغ تقريباً في مدينة براغ.

وأشارت الدراسة إلى أن الوجهات السياحية هذه توفر وجبات رخيصة بالنسبة للراغبين بتناول الطعام بشكل رئيس في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، إلا أنها وجدت أن الاستمتاع بالمأكولات المحلية التقليدية يعد جزءاً أساسياً من السفر الأوروبي بالنسبة لمعظم السياح.