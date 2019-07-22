سوق دبي المالي يسجل 904 مستثمرين جُدد في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2019، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 65.1 مليون درهم بانخفاض نسبته 21% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من عام 2018 البالغة 82.8 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري 37 مليون درهم مقابل 33.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2018، بارتفاع نسبته 9%. كما اجتذب السوق 904 مستثمرين جُدد خلال النصف الأول من عام 2019.

وسجل إجمالي قيمة تداولات السوق خلال النصف الأول من عام 2019 تراجعاً نسبته 31.5% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من عام 2018 ليبلغ 25 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن تراجع قيمة تداولات سوق دبي المالي جاء متماشياً مع الاتجاه العام السائد في أسواق المال العالمية، إذ انخفضت قيمة التداول في 74% منها خلال النصف الأول مقارنة بمستوياتها في الفترة المماثلة من 2018.

وأضاف: «في المقابل سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً نسبته 5% خلال النصف الأول من 2019 على عكس الاتجاه النزولي في أغلبية الأسواق العالمية».

وأكد أن السوق حافظ على جاذبيته للاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من غير مواطني الإمارات صافي شراء بقيمة 870 مليون درهم. كما اجتذب السوق 904 مستثمرين جُدد من بينهم 90 مؤسسة استثمارية، ليرتفع إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 844 ألفاً و28 مستثمراً.