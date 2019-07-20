«ريبورتاج» تضمن عائداً سنوياً 8% على مشروعاتها بأبوظبي ودبي لـ 3 سنوات

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت شركة «ريبورتاج للعقارات»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بطرح عرض «اشترِ شقة واحصل على عائد سنوي صافٍ بنسبة 8% لمدة 3 سنوات»، وذلك خلال الفترة من 15 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل، حيث يسري العرض على جميع مشروعات الشركة في أبوظبي ودبي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «ريبورتاج للعقارات»، إسلام أحمد سليمان، إن «العرض يسمح للعملاء بالحصول على عائد سنوي صافٍ بنسبة 8% بعد الاستلام، من دون أي رسوم خدمات أو صيانة لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بمشروعات الشركة».

وأضاف أن عقد البيع يتضمن النص على حصول المشتري على 8% عائداً سنوياً فور التسليم، أي 24% خلال ثلاث سنوات، وذلك بعد سداد قيمة الشقة، سواء بالتمويل الشخصي أو البنكي.

وذكر سليمان أن الشركة توفر كذلك للعملاء فرصة سداد قيمة العقار مع سداد 1% شهرياً لمدة 100 شهر، موضحاً أن معظم مشروعات الشركة سيتم تسليمها خلال ثلاث سنوات، بحيث تصل نسبة السداد خلال تلك الفترة إلى 36% من قيمة العقار، على أن يتم سداد النسبة المتبقية البالغة 64% خلال أكثر من خمس سنوات، بواقع 1% شهرياً.

وأكد سليمان أن السوق العقارية تشهد خلال هذه الفترة حالة من التحسن في النشاط، تزامناً مع توالي الإعلان عن العديد من المحفزات والتشريعات والقرارات الحكومية.