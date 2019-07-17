الإمارات الثانية عالمياً في قائمة أقل الديون الحكومية

المصدر: شريف اليماني - دبي

أظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أن الديون الحكومية الإماراتية هي الأقل بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما احتلت المرتبة الثانية كأقل الديون الحكومية عالمياً كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد روسيا.

وبينما ارتفعت الديون الحكومية المجمعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، شهدت تراجعاً في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للتقرير.

وأوضحت بيانات التقرير، الصادر أول من أمس، أن الديون الحكومية في الإمارات بلغت 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بـ19.5% في الربع الأول من 2018.

وتعتبر الديون الحكومية في الدولة، الأقل مقارنة بالديون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي وصل إجماليها إلى 40.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بنهاية الربع الأول من 2019، مقارنة بـ39.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت إجمالي الديون الحكومية في العالم نحو 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم، مقارنة بـ86.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر التقرير أيضاً أن ديون الأفراد بالإمارات تراجعت بنهاية الربع الأول إلى 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي، من 23.3% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح أن الديون العالمية وصلت بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 246 تريليون دولار، فيما بلغت ديون الأسواق الناشئة إلى 69 تريليون دولار. وذكر التقرير أن إجمالي الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع على نحو ملحوظ في كل من شيلي وكوريا والبرازيل وجنوب إفريقيا وباكستان والصين، في حين تراجع إجمالي الديون على مدار العام الماضي في كل من الإمارات ومصر وأوكرانيا وهنغاريا ولبنان.