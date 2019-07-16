الذهب يستقر مع تطلع المستثمرين لبيانات مبيعات التجزئة الأميركية

المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تكون مؤشرا على متانة أكبر اقتصاد في العالم في ظل استمرار المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1415.19 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1416.60 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن تُشير البيانات الأميركية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 0.1 % في يونيو، وفقا لمتوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر تقريبا مقابل سلة من العملات الرئيسية، إذ أبقى احتمال أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري العملة الأميركية في موقف دفاعي.

وتضع الأسواق في الحسبان خفضا للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بنهاية الشهر الجاري.

وبلغ الذهب 1438.63 دولار للمرة الأولى في ست سنوات الشهر الماضي بدعم من توقعات بخفض بنوك مركزية كبرى لأسعار الفائدة ومخاوف بشان الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد التجارة، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سيتحدثان مع نظرائهم الصينيين بالهاتف مجددا هذا الأسبوع في إطار عملية استئناف المحادثات التجارية في الآونة الأخيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 % إلى 15.35 دولاراً للأوقية ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 1562.99 دولاراً.