"طيران الامارات" تطلق خدمة يومية إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "طيران الإمارات" عن خطط لإطلاق خدمة يومية من دبي إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي عبر مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك اعتباراً من 9 ديسمبر 2019.

وقالت الناقلة في بيان صحافي اليوم، إنها ستخدم رحلاتها اليومية على الخط الجديد بطائرات من طراز بوينغ 777-200LR التي توفر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2 و264 مقعداً في الدرجة السياحية. كما توفر هذه الطائرة طاقة شحن تصل إلى 14 طناً من البضائع.

وقال رئيس طيران الإمارات: السير تيم كلارك، "نحن متحمسون لإطلاق خدمة جوية يومية بين دبي والمكسيك، ما يعد عنصراً حيوياً لتطوير السياحة والأعمال والعلاقات الثقافية. وستساهم الخدمة الجديدة في تسهيل حركة التجارة، خصوصاً في المنتجات ذات القيمة العالية وسريعة العطب، من خلال سعة الشحن الكبيرة على طائراتنا. كما نتوقع أن توفر رحلاتنا اليومية، على طائرات البوينغ 777-200LR التي خضعت أخيراً لعمليات تحديث شاملة، دعماً كبيراً لحركة السياحة في الاتجاهين".

وأضاف كلارك: "نظراً لوقوع مطار مكسيكو سيتي في مكان مرتفع، فإن من غير الممكن تشغيل رحلة من دبي إلى هناك من دون توقف، لذا وجدنا أن برشلونة خيار طبيعي للتوقف، ويسعدنا أن نقدم رحلات مباشرة بين المدينة الإسبانية ومكسيكو سيتي".

وأكد وزير السياحة المكسيكي ميغيل توركو ماركيز، دعم بلاده الخدمة الجديدة، وقال: "تستجيب هذه الخدمة دبي- برشلونة- مكسيكو سيتي، التي طال انتظارها، لخطط حكومتنا السياحية الرامية إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز التواصل مع الشرق الأوسط. ونحن نتطلع إلى استقبال مزيد من السياح من هذا الجزء من العالم".

تعد مكسيكو سيتي، التي ستصبح أول وجهة لطيران الإمارات في المكسيك، أكبر مدينة في البلاد والأعلى كثافةً سكانية في أميركا الشمالية.

كما تعتبر العاصمة المكسيكية واحدة من أهم المراكز الثقافية والمالية في الأميركتين، وتستأثر بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي المكسيكي. وتقع المدينة في وادي المكسيك على ارتفاع 2240 متراً، وتشتهر بمركزها التاريخي المعروف باسم "زوكالو" Zocalo، وهو مدرج على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي الجديرة بالحماية.

وأصبحت دبي أيضاً وجهة مفضّلة للمكسيكيين، وتُظهر أرقام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن أعداد المكسيكيين الذين زاروا دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية سجّلت نمواً بنسبة 32% مقارنةً بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.

وستتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين السفر بين إسبانيا والمكسيك بسهولة وراحة، ولن يحتاج مواطنو هاتين الدولتين ومواطنو دولة الإمارات إلى تأشيرات للسفر إلى أي من الدول الثلاث.