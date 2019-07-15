"الاتحاد للعطلات" تمنح ضيوفها إقامات فندقية مجانية عند حجز باقات العطلات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت الاتحاد للعطلات حملة توفر لضيوفها الحصول على قسائم مجانية للإقامات الفندقية في دولة الإمارات عند حجز أي من باقات العطلات خلال شهر يوليو وحتى العاشر من أغسطس.

وفي إطار الحملة، سيحصل الضيوف على قسيمة بقيمة 500 درهم عن كل حجز لباقة عطلات بقيمة 10.000 درهم (شاملةً رحلات الطيران والإقامة الفندقية والأنشطة الترفيهية والجولات السياحية في الوجهات المختارة).

ويمكن استخدام قسائم الإقامة الفندقية المجانية للعطلات القصيرة في دولة الإمارات حتى ديسمبر من العام الحالي.

تشمل الباقات التي توفرها "الاتحاد للعطلات" كبرى الوجهات الرائجة لدى المسافرين خلال الصيف، وفي مقدمتها وجهات لندن، وميونيخ، وبانكوك، وكوالالمبور، وهونغ كونغ، والمالديف، وسيشل.

تجدر الإشارة إلى أن "الاتحاد للعطلات" تمثل قسم العطلات الترفيهية التابع للاتحاد للطيران، وقد تم إطلاقها عام 2004 لتقدم مجموعة متكاملة من باقات السفر المتنوعة إلى مختلف وجهات الشركة، والتي تشمل حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وخدمات وسائل الانتقال وتأجير السيارات والجولات الخاصة والرحلات البحرية.