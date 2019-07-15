14.7 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

قال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن «القطاع العقاري في الإمارة يواصل النمو بوتيرة تصاعدية، ولايزال يُشكل عامل جذب واستقطاب رئيس للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، في ظل توافر البنية التحتية والتشريعية المتطورة، والاستقرار الاقتصادي».

وأضاف أن «نتائج تقرير حركة التصرفات العقارية للنصف الأول من عام 2019، أظهرت أن إجمالي قيمة التداولات العقارية التي سجلتها الإمارة بلغ 14.7 مليار درهم، عن إجمالي معاملات وصل عددها إلى 27 ألفاً و588 معاملة».

وأوضح أن «الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، جاوز 24 مليون قدم مربعة».

وذكر الشامسي أن «النمو المتصاعد للقطاع العقاري في الشارقة يستند إلى عوامل عدة، من أبرزها تنوع الخيّارات أمام المستثمرين، وحزم المبادرات المحفزة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية لدعم الاقتصاد، ومنها قرار الإقامة الدائمة الذي أصدره مجلس الوزراء بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، إضافة إلى قرار خفض رسوم الاستهلاك السكني لغير المواطنين في مناطق التملك الحر».

وأفاد الشامسي بأن التقرير كشف عن بلوغ عدد «معاملات البيع» للنصف الأول من عام 2019 في مدينة الشارقة وحدها إلى 1704 معاملات، لافتاً إلى أن العقارات السكنية استحوذت على الحصة الكبرى من إجمالي معاملات البيع بنسبة وصلت إلى 69.7% من عدد المعاملات الكلي، تليها العقارات التجارية بنسبة 17.8%، ثم العقارات الصناعية بنسبة 10%، والعقارات الزراعية بنسبة 2.5%.

وكشف أن نتائج التقرير أظهرت أن الشارقة استقطبت مستثمرين من 37 جنسية خلال النصف الأول، فيما جاوز استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 11.8 مليار درهم، واستثمار مواطني الدول الأخرى 2.8 مليار درهم.

بدوره، قال مستشار دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، حميد العبار، إن «زيادة تنافسية العروض والتوسع في التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، سواء في السداد، أو من حيث عروض القيمة المضافة في المرافق، وعروض ضمان العائد الإيجاري، كانت من أبرز العوامل المحفزة لنمو الطلب على شراء العقارات في الإمارة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً من جنسيات عربية».