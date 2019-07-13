تراجع كبير في أعداد السياح العرب إلى تركيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية تراجعاً حاداً في أعداد السياح القادمين من أغلبية الدول العربية منذ بداية العام الجاري. ووفقاً للبيانات التي نشرت أخيراً، وصلت معدلات التراجع هذه إلى مستويات قياسية خلال شهر مايو الماضي تحديداً.

وشملت قائمة الإحصاءات الخاصة بالسياح الدوليين والصادرة عن الوزارة 15 دولة عربية. وتضمنت البيانات تفاصيل أرقام الزوّار القادمين من كل دولة بما في ذلك نسب المقارنة بالفترات المماثلة من العام الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية، سجلت 13 دولة من أصل 15 دولة تراجعاً في معدلات التدفق السياحي بنسب راوحت بين 3 و72%، فيما سجلت دولتان عربيتان فقط معدلات نمو طفيفة، وبلغ إجمالي أعداد السياح القادمين من 15 سوقاً عربية نحو 164 ألف زائر إلى تركيا خلال شهر مايو 2019 مقابل 196 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت نسبة التراجع الإجمالية في أعداد الزوّار من الأسواق العربية خلال شهر مايو نحو 16.24%، وسجل أعداد الزوّار من السوق الإماراتية إلى تركيا أعلى نسبة تراجع بلغت 72.19%، تلتها البحرين بنسبة 54.4% وبلغت معدلات التراجع بالنسبة للسوقين السعودية والسودانية 53.8 و43.8% لكل منهما على التوالي.

وسجلت السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 32.2% تلتها السوق التونسية بنسبة تراجع بلغت 30.5%. وأظهرت البيانات تراجعاً في كل من أسواق الكويت والجزائر والمغرب بنسب بلغت 29.7%، و29.4%، و22.4% لكل منها على التوالي. بدورها سجلت السوق اليمنية تراجعاً بنسبة 15.8%، والمصرية بنسبة بلغت نحو 9%، والسوق اللبنانية بنسبة 2.8%، في المقابل بلغت نسبة النمو في أعداد الزوّار من السوق الليبية بنسبة 9.3% والعراقية بنسبة 8.9%.