«دبي للمستقبل» الأولى حكومياً باستخدام «الجيل الخامس» من «دو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر سلطان العلماء، إن التطوّر الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات في دولة الإمارات يشكل محفزاً أساسياً للابتكار والتطوير في العمل الحكومي، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز ريادتها عالمياً في قطاع الاتصالات.

جاء ذلك في بيان صادر، أمس، بمناسبة الإعلان عن شراكة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مع مؤسسة دبي للمستقبل لتزويدها بإمكانات تكنولوجيا الجيل الخامس وتعزيز رحلتها نحو التحوّل الرقمي، لتكون بذلك أولى الجهات الحكومية التي تحصل على خدمات التغطية الداخلية للجيل الخامس من «دو» على مستوى المنطقة.

وبموجب هذه الشراكة، توفّر «دو» البنية التحتية للجيل الخامس لمؤسسة دبي للمستقبل، ليكون بمقدور موظفي المؤسسة استخدام الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس داخل مقر المؤسسة في أبراج الإمارات بدبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أهمية تعاون الجهات الحكومية والخاصة لتبني أحدث التقنيات المتطورة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم الذكية والسباقة لمواكبة التطورات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات وتطوير البنية التحتية لقطاع الأعمال.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لحلول المؤسسات، فريد فريدوني، إن «تقنية الجيل الخامس وما تحمله من قدرات اتصال فائقة باتت واقعاً ملموساً الآن، حيث تنطوي هذه التقنية على فرص وإمكانات هائلة لا حصر لها».

• الإمارات حريصة على تعزيز ريادتها عالمياً في قطاع الاتصالات.