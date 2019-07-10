"اتصالات" و"هواوي" يطلقان هاتف "ميت 20 اكس" بتقنية الجيل الخامس

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مؤسسة الامارات للاتصالات، "اتصالات" اليوم بالتعاون مع شركة "هواوي" الدولية للتكنولوجيا عن اطلاق هاتف "ميت اكس 20" المدعوم بتقنية الجيل الخامس في أسواق الدولة.

وأشارت "اتصالات" خلال الإعلان عن اطلاق الهاتف بالتعاون مع "هواوي" خلال لقاء صحافي عقدته في مقر مركز "اتصالات للابتكار" في دبي، إلى أن الهاتف يعد الأول لشركة هواوي بتقنية الجيل الخامس، وانه سيتم اتاحته في مراكز بيع "اتصالات" اعتبارا من بعد غد الموافق 12 من يوليو الجاري، لافتة إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على نشر أكثر من 1000 محطة تغطية بالدولة للجيل الخامس قبل نهاية العام الجاري، كما تتواصل مع كافة الشركات العالمية المنتجة لاطلاق اصدارات هواتف جديدة داعمة للتقنية.

وتفصيلا، قال النائب الأول للرئيس لاتصال المؤسسة في "مجموعة اتصالات"، الدكتور أحمد بن علي ، إن "اتصالات" أعلنت عن اطلاق هاتف "هواوي ميت 20 اكس" بتقنية الجيل الخامس، بالتعاون مع الشركة المنتجة "هواوي"، في الأسواق المحلية في إطار دعمها الأجهزة لشبكات الجيل الخامس الجديدة".

وأوضح أن "الهاتف يعد الجهاز الثاني الذي توفره اتصالات في الأسواق مدعوما بتقنيات الجيل الخامس"، لافتا إلى أن "الشركة تتواصل مع كافة الشركات الدولية المصنعة حول سبل توفير أجهزة جديدة داعمة لتقنية الجيل الخامس بما يسهم في دعم استفادة المتعاملين بتلك التقنية الجديدة، اذ انه من المتأمل ان تسرع شركات مختلفة اتاحة هواتف جديدة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "اتصالات" ستتيح هاتف "هواوي ميت 20 اكس" بتقنية الجيل الخامس في مراكز البيع التابعة لها اعتبارا من بعد غد الموافق 12 يوليو الجاري وذلك بعد اتاحة الحجز المسبق له منذ بداية الشهر الجاري".

وأشار إلى أن "الهواتف التي يتم اتاحتها بتقنية الجيل الخامس يتم التأكد من خلال الهيئة العام لتنظيم الاتصالات من توافقها ومطابقتها لكافة المعايير اللازمة لشبكات الجيل الخامس الجديدة"، لافتا إلى ان "اتصالات"، تعمل حاليا على انجاز نشر نحو 1000 محطة تغطية في الدولة للجيل الخامس قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف أنه "أصبح حاليا للمتعاملين من خلال شبكة الجيل الخامس من "اتصالات" والمنتشرة في أرجاء الإمارات التمتع بالسرعات الفائقة، التي تصل لغاية 1 جيجابت في الثانية، وبزمن استجابة أسرع يصل إلى 1 ملي ثانية، الأمر الذي سيوفّر قائمة لا حصر لها من الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا القابلة للارتداء، إذ تبلغ سرعة الجيل الخامس 20 ضعفاً تقريباً مقارنة بسرعة الجيل الرابع، وتوفر وقت استجابة أسرع، ما يتيح للمستخدمين تشغيل فيديو بدقة 4K في أي مكان وفي أي وقت، دون أي تأخر".



من جانبه، قال مدير مجموعة "هواوي"لأعمال المستهلكين في الإمارات، ديفيد وانغ "أن "هواوي" بدأت العمل على تطوير تقنيات الجيل الخامس منذ العام 2009، وبذلنا جهودا كبيرة لتطويرها كي نوفرها في مختلف أجهزتنا وشبكاتنا ورقاقاتنا، ومكننا هذا من تسجيل مجموعة واسعة من براءات الاختراع المرتبطة بهذه التقنية والتي أصبحت اليوم جزءًا من تقنيات هواتفنا الذكية، وهذا يسهل تقدما سريعاً نحو تجارب استخدام أفضل لشبكات الجيل الخامس".



وأشار إلى أن "الهاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) يعتمد على رقاقتين رئيستين هما: بالونج 5000، وكيرين 980. وتمثل الرقاقة بالونج 5000، أول رقاقة لشبكة الجيل الخامس في العالم مصنعة بعملية من رتبة 7 نانومتر للاتصال متعددة الأنماط، وهي تمتاز بقدرتها على الاتصال وفق مجموعة واسعة من بروتوكولات الشبكة، ويشمل ذلك الأجيال الأقدم الثاني والثالث والرابع. أما الرقاقة الثانية، كيرين 980، فهي أسرع رقاقات شركة هواوي من رتبة 7 نانومتر في المعالجة حتى الآن، ليبلغ بذلك سرعات فائقة في تنزيل البيانات، ويمنح المستهلك تجربة لا مثيل لها عند استخدام شبكات الجيل الخامس. ويضاف إلى ذلك كله أن الهاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) مزود بشاشة أموليد ألترا الواسعة بمقاس 7.2 بوصة لعرض لمشاهدة بث الفيديو وممارسة الألعاب. ويدعم الجهاز أيضًا المعالج الرسومي GPU Turbo 3.0 ا. أما على صعيد الكاميرا، فهو مزود بكاميرا ثلاثية العدسات من لايكا، تتكون من كاميرا بدقة 40 ميجابكسل عريضة زاوية التصوير، وكاميرا بدقة 20 ميجابكسل بزاوية تصوير عريضة جداً، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل للتصوير.



وتتيح "اتصالات" اقتناء الهاتف الجديد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لاتصالات أو عن طريق مركز أعمال تابع لـ "اتصالات"، ويبلغ سعر الهاتف 3.523 درهماً، مع وجود خيار الحصول عليه بخطة دفع من "اتصالات" بعقد مدته 12 أو 18 أو 24 شهرا، بأسعار تبدأ من 153 درهماً.