المركزي: جودة القروض العقارية مازالت مستقرة

المصدر: شريف اليماني - دبي

أكد المصرف المركزي إن جودة القروض العقارية التجارية والسكنية في الإمارات مازالت مستقرة، مشيرا إلى أن حجم تعرض البنوك في الإمارات (القروض الممنوحة) إلى القطاع العقاري حقق نموا معتدلا خلال عام 2018 بنسبة 8.5%، مقارنة بـ 18.1% في 2017.

وأوضح المركزي، في تقرير الاستقرار المالي، أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العقاري بلغت قيمتها 379 مليار درهم بنهاية عام 2018، ما يمثل 24% من إجمالي قروض القطاع المصرفي.

وأشار المركزي إلى أن أداء القطاع المصرفي تحسن، بشكل عام، في 2018، مع زيادة في الدخل من الفائدة، وتراجع المصروفات التشغيلية وتحسين كفاءة التشغيل. وأوضح أن إجمالي أرباح القطاع المصرفي حققت نموا قدره 9.8% العام الماضي، كما تحسنت مستوى التكلفة إلى الدخل إلى 35.9% العام الماضي.

ولفت إلى أن العائد على الأصول ظل مستقرا عن 1.5%، إذ شهدت أصول البنوك زيادة مع ارتفاع صافي الأرباح التي حققتها.