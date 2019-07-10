«إينوك» تفتتح محطة جديدة في الفجيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت مجموعة «إينوك» محطة خدمة جديدة في إمارة الفجيرة، في إطار خططها الرامية إلى توسعة شبكتها لتضم 191 محطة في دولة الإمارات بنهاية عام 2020، حيث أصبحت المحطة الجديدة تاسعة محطات «إينوك» في الإمارة التي توجد فيها المجموعة منذ عام 1989.

وأفادت المجموعة في بيان بأن محطة الخدمة الجديدة الواقعة في منطقة الفصيل، توفر خدماتها لقاعدة واسعة من العملاء، بدءاً من فندق «هيلتون الفجيرة» جنوباً، على امتداد شاطئ الفجيرة، مروراً بقلب المدينة غرباً، وصولاً إلى مستشفى الشرق. وأوضحت أن المحطة تمتد على مساحة 4800 متر مربع، ومجهزة بست مضخات للوقود، تم تصميمها لتلبي معايير التدفق المحددة من قبل «الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق NFPA»، مشيرة إلى أنه بهدف خفض زمن الانتظار في المحطة، تم تزويد المضخات بخراطيم قابلة للسحب، لتسهيل تزويد السيارات بالوقود من الطرفين.

وأضافت أن المحطة تستخدم نظام استعادة البخار (VRS) للحد من الانبعاثات والتحكم بها.