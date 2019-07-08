31 مليار درهم التداولات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 31 مليار درهم، موزعة على أكثر من 10 آلاف صفقة عقارية، وفقاً لنتائج مؤشرات التداولات العقارية في الإمارة، الصادرة عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

جاء الإعلان عن تلك النتائج خلال إحاطة إعلامية بمقر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، بحضور المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع العقارات في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ماجد أحمد الجابري.

وأوضح الجابري أن القطاع العقاري في أبوظبي سجل 6374 صفقة بيع عقارات ووحدات عقارية بقيمة 12.5 مليار درهم، إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري بقيمة 18.5 مليار درهم، ما يعكس ثقة البنوك بالقطاع العقاري.

وعن المواقع الجغرافية الأكثر نشاطاً من حيث المبيعات، أشار الجابري إلى تصدر جزيرة الريم قائمة المعاملات بقيمة 4.371 مليارات درهم، تليها منطقة الريف بـ1.788 مليار درهم، ثم جاءت جزيرة ياس في المرتبة الثالثة بـ1.597 مليار درهم من إجمالي المعاملات، بينما جاءت مدينة الشامخة رابعاً بـ636 مليون درهم من المعاملات، ثم مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بـ357 مليون درهم، فيما جاءت منطقة الفقع سادساً بـ211 مليون درهم.

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صفقة بيع عقارية بـ12.5 مليار درهم، سجلتها الإمارة في ستة أشهر.