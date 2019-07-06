"تايجر العقارية" تبدأ تسليم وحدات مشروع برج 'سمايا 'للشقق الفندقية في دبي

المصدر: دبي:الامارات اليوم



أعلنت شركة تايجر العقارية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع برج سمايا للشقق الفندقية الواقع في منطقة وادي الصفا مطلع الشهر الجاري والبدء بتسليم وحداته.

وذكرت الشركة في بيان صحفي اليوم أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة التي تنفذها في امارة دبي ، حيث يتكون البرج من 15 طابقاً ، ويضم 250 وحدة سكنية تتكون من وحدات ستيديو و وحدات غرفة وصالة، و ستتوفر في المشروع العديد من المرافق والخدمات المتنوعة التي تلبي طموحات السكان في اقامة مثالية ، حيث يحتوي على مطاعم وصالة ألعاب رياضية و مسبح، ويقع بالقرب من معالم دبي الرئيسية الى جانب توفر مساحات خضراء وتطبيق معايير ومتطلبات الاستدامة في هذا المشروع الحيوي ".



وأوضحت الشركة أنها نجحت في بيع جميع الوحدات السكنية في المشروع خلال فترة زمنية قياسية، خاصة أن المشروع يلبي الطلب الكبير على الوحدات السكنية الصغيرة ، مما ساعد في بيع جميع وحدات المشروع.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لتايجر العقارية" يعتبر مشروع برج سمايا للشقق الفندقية من المشاريع الرائدة التي انتهت مجموعة تايجر العقارية من تنفيذها وتسليمها في امارة دبي، الى جانب أن مشروع برج سمايا للشقق الفندقية سيشكل اضافة نوعية للمشاريع الفندقية في امارة دبي، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي ، ويعزز من تواجد المجموعة في امارة دبي".