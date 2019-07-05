«دو» توسع عروض الأجهزة الداعمة لـ «الجيل الخامس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إلى المشاركة في عملية الطلب المسبق على هاتف «هواوي» الجديد (Mate 20 X)، الذي يدعم تقنية الجيل الخامس. وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنها تهدف من خلال توفير أحدث هواتف «هواوي»، إلى توسيع محفظتها من الأجهزة الداعمة لأحدث تقنيات الجيل التالي في عالم الاتصال، فضلاً عن منح العملاء المزيد من الخيارات وتمكينهم من الاستمتاع بالإمكانات الكبيرة التي توفرها تقنية الجيل الخامس.

وأوضحت أنه منذ أمس، يمكن لعملاء الشركة الحاليين والجدد طلب هاتف «هواوي» الجديد مسبقاً، حيث سيتوفر الهاتف في متاجر الشركة بدءاً من 18 يوليو الجاري بسعر 145 درهماً شهرياً وفق عقد يمتد إلى 24 شهراً.

وأضافت أن العملاء الذين اشتركوا في الطلب المسبق على هاتف «هواوي Mate 20 X» في الفترة بين الرابع و17 من يوليو سيحصلون على ساعة Watch GT مجاناً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لخدمات الاتصال، فهد الحساوي، إن «تكنولوجيا الهواتف الذكية تشهد تطورات بوتيرة متسارعة تواكب التطورات التي تشهدها تقنيات الاتصال، وصولاً إلى عصر الجيل الخامس، لهذا نمنح العملاء مزيداً من الخيارات للاستمتاع بالإمكانات اللامتناهية التي توفرها لنا التقنية الجديدة».

وأضاف الحساوي أنه «مع السرعات الفائقة التي تتميز بها التقنية الجديدة، نعتقد أن أحدث ابتكارات (هواوي) في عالم الهواتف الذكية (Mate 20 X)، الذي يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس، سيسهم في إثراء أسلوب حياة عملائنا ليستمتعوا بتجربة اتصال فريدة من نوعها، عبر شبكتنا الحديثة والذكية والموثوقة».