«لونز».. نموذج للمشروعات العقارية الميسرة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أطلقت شركة «دانوب العقارية»، العام الماضي، مشروع «لونز» بقيمة 550 مليون درهم، في مدينة دبي العالمية، مشيرة إلى أن «لونز» يعد من المشروعات العقارية الموجهة إلى ذوي الدخل المتوسط.

وأفادت الشركة بأنه تم بيع المشروع بالكامل خلال فترة وجيزة بعد إطلاقه مباشرة، وهو ما يشير، بحسب متابعين للسوق العقارية، إلى حاجة السوق إلى هذه الفئة من الإسكان.

وتوقعت الشركة تسليم المشروع خلال العام المقبل، مشيرة إلى أنه سيضيف 1064 وحدة سكنية إلى مجموعة الشركة الحالية.

وذكرت أن «لونز» حظي بتسهيلات كبيرة في السداد، تمثلت في تخفيض الدفعات الشهرية إلى 1% من القيمة الإجمالية للوحدة، وتسليم المشتري وحدته السكنية بعد دفع 51% من قيمتها، الأمر الذي يمكّن المستثمرين في الوحدات السكنية من تسديد الأقساط المتبقية بنسبة 49% من إيرادات الإيجار، ما يجعله من المشروعات العقارية الميسرة، واستثماراً عقارياً ناجحاً.