16 مليون مسافر متوقع عبر "دبي الدولي" خلال يوليو واغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواجه مطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين، ازدحاماً أكبر في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى بدء موسم العطلة الصيفية هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تتجاوز أعداد المسافرين حاجز 16 مليون مسافر في أشهر الذروة المتمثلة بشهري يوليو وأغسطس.

وكما هو الحال خلال ذروة كل موسم، تتخذ مؤسسة مطارات دبي، إلى جانب شركات الطيران وشركاء الخدمات الآخرين، خطوات لضمان عدم تأثير ارتفاع حجم الحركة على تجربة العملاء، حيث ستعمل المؤسسة طوال الفترة المزدحمة على رفد اعداد الموظفين في نقاط التعامل المباشر مع العملاء بدءاً من رصيف المطار وانتهاءً ببوابات المغادرة، وذلك في مسعى لضمان التدفق السلس للمسافرين.

وسيستخدم مركز التحكم في عمليات المطار، وهو المركز العصبي لمطار دبي الدولي، نظم مراقبة عمليات متطورة لمراقبة تدفق العملاء والأمتعة، ومراقبة حالة الخدمات المختلفة، وذلك لتوقع النقاط الحرجة والانقطاعات في العمليات، وتنبيه شركاء الخدمة المعنيين إلى ضرورة نشر موظفين إضافيين وموارد إضافية للحد من أوقات الانتظار. وبفضل مركز العمليات المتقدم، فقد تم تقليل أوقات الانتظار في مطار دبي الدولي بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2019، وهو أمر مثير للإعجاب.

وسيكون بإمكان العملاء التطلع إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من النشاطات التي تم تصميمها بهدف تعزيز المشاركة والترفيه، بما في ذلك الحفلات الموسيقية الحية التي تندرج ضمن برنامج ميوزك دي اكس بي، إلى جانب تصميم تنشيط خاص للأطفال واليافعين، وذلك بالشراكة مع ديزني.

ودعا نائب الرئيس في مطارات دبي جمال الحاي، المسافرين على بدء عطلاتهم بشكل سلس عن طريق الوصول مبكراً إلى المطار، والاستفادة القصوى من فرص الطعام والترفيه والتسوق والاسترخاء المتاحة لهم في مطار دبي الدولي. كما أصدرت المؤسسة وهي الجهة المشغلة للمطار، "نصائح السفر الذكية" خلال موسم العطلات لدعم راحة المسافرين خلال ذروة السفر في موسم العطلات.

نصائح السفر الذكية

- تأكد من التحقق مسبقاً من المطار والمبنى الذي ستغادر منه أو تصل إليه، حيث يمكن للمسافرين التأكيد مع شركات الطيران خاصتهم، أو التأكد عبر الإنترنت على موقع المؤسسة الإلكتروني www.dubaiairports.ae أو استخدام التطبيق الذكي لمؤسسة مطارات دبي.

- الوصول المبكر إلى المطار، حيث من الأفضل تخصيص ثلاث ساعات على الأقل لتسجيل الوصول ومراقبة جواز السفر، وضع في اعتبارك ساعات الذروة اليومية والطرق المتاحة في حساب وقت التنقل إلى المطار.

- اترك وقتاً إضافياً لرحلتك إلى المطار حيث يمكن أن تكون الطرق مزدحمة للغاية خلال موسم العطلات.

- تحقق مع شركة الطيران بشكل مسبق للحصول على معلومات حول بدل أمتعتك. وبصرف النظر عن هذا البدل، فإنه سوف لن يتم عند تسجيل الوصول، قبول وحدة واحدة من الأمتعة يزيد وزنها عن 32 كيلو غرام. ويجب أن تتوقع أن تتحمل تكلفة الأمتعة التي تزيد عن الحد الذي حددته شركة الطيران الخاصة بك.

- من الأسهل على الدوام تعبئة السوائل والبخاخات والمواد الهلامية في حقائبك التي تسلمها لدى تسجيل الوصول. ومع ذلك، إذا كان يجب عليك حمل أي من هذه المواد في حقيبة يدك، فتأكد من أنها في كيس بلاستيكي واضح يمكن إعادة إغلاقه. ويجب ألا يزيد حجم كل عنصر عن 100 مل، كما يجب ألا يتجاوز المحتوى الإجمالي لجميع العناصر لتراً واحداً فقط.

- تغلب على طوابير الانتظار عبر طريق تسجيل الوصول عبر الإنترنت، ويمكن للعملاء الذين يحملون أمتعة الاستفادة من مكاتب التسليم السريع للأمتعة، بينما يمكن لأولئك الذين يحملون حقائب اليد فقط الانتقال مباشرة إلى نقاط الجوازات

- تذكر أن تضع أي شيء معدني، بما في ذلك ساعة اليد، والمجوهرات، والهاتف المحمول، والعملات المعدنية، وحزام الخصر، بشكل جيد في حقيبة اليد الخاصة بك، وذلك قبل وصولك إلى جهاز الأشعة السينية، ما سيوفر وقتك في الفحص الأمني.

- يمكن للزائرين المؤهلين (مواطني دول معينة تحصل على تأشيرة الدخول عند الوصول) والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة (بطاقة هوية الإمارات) استخدام البوابات الذكية لتجنب الوقوف في الطوابير عند مراقبة جوازات السفر، سواء أثناء الوصول أو المغادرة.

- يمكنك اختيار خدمة (الاستيقاظ عند البوابة) في مطار دبي الدولي بالتنسيق مع فندق المطار، وهي خدمة خاصة مميزة تسمح لعائلة مكونة من أربعة افراد الاقامة في احد غرف المطار مقابل اسعار خاصة، حيث يمكن للمسافرين أن يستغرقوا في نوم جيد قبل أن تستيقظ العائلة بأكملها وبكامل نشاطها وجاهزيتها للسفر لتكون على بعد دقائق من الطائرة. إنها البداية المثالية لقضاء عطلة هي أكثر من مجرد رفاهية. (مزيد من التفاصيل هنا).

- بصرف النظر عن الدرجة التي تسافر بها، فإن خدمة المجلس المميزة والمخصصة لكبار الشخصيات سوف تسهل رحلتك عبر المطار، حيث من شأنها أن تسرع من إجراءات تسجيل الوصول والجوازات وتخليص الأمتعة- حتى أنها تساعد في وثائق السفر- فيما أنت مسترخ في صالاتنا الفاخرة.