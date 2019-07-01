بالغرافيك.. «نور أبوظبي».. أكبر محطة طاقة شمسية في العالم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي/ غرافيك: محمد داود

تواصل دولة الإمارات تأكيد نهجها بالتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث بدأت أبوظبي التشغيل التجاري لمحطة «نور أبوظبي»، التي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم. ويأتي المشروع الجديد تماشياً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تم إطلاقها عام 2017، لرفع نسبة إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 50% بحلول عام 2050. ونجحت صفقة تمويل المشروع في استقطاب ما يزيد على 70 مليار درهم، حيث فاقت الالتزامات المقدمة من المؤسسات المالية حجم التمويل المطلوب. وسجلت «نور أبوظبي» رقماً قياسياً جديداً عند تقديم العطاءات، حيث استقطبت التعرفة الأكثر تنافسية على مستوى العالم بقيمة 8.888 فلوس لكل كيلوواط / ساعة.

ويتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة.

كما يقلل المشروع الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بمقدار مليون طن متري سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة.

وإضافة إلى ذلك سيحقق المشروع وفراً كبيراً في مجال الغاز الذي يستخدم حالياً في محطات توليد التيار الكهربائي.

يشار إلى أن «نور أبوظبي» حصلت على جائزة أفضل تمويل مشروع طاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2017، في جائزة «آي جي جلوبال» العالمية.

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