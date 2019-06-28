انطلاق أعمال إنشاء جناح المملكة المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة، الدكتور ليام فوكس، في موقع «إكسبو 2020»، مع انطلاق أعمال الإنشاء في جناح المملكة المتحدة في الحدث العالمي المرتقب.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، يزور دولة الإمارات وفد من المملكة المتحدة يتقدمه فوكس، لوضع حجر الأساس لأعمال الإنشاء في جناح المملكة المتحدة في «إكسبو 2020 دبي».

ويقع الجناح في منطقة الفرص في «إكسبو»، وسيرفع شعار «الابتكار من أجل مستقبل مشترك»، مع عرض للخبرة البريطانية في مجال الفنون والفضاء.

وقالت الهاشمي: «لطالما تمتعت الإمارات والمملكة المتحدة بعلاقة وثيقة تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين، وستستمر هذه العلاقة في الازدهار مع إبرامنا لشراكات في جميع القطاعات، من التجارة إلى السياحة إلى الفنون والتكنولوجيا والتعليم».

وأضافت أن «(إكسبو 2020 دبي) سيوفر منصة جديدة لتطوير هذه الشراكات، ونهنئ المملكة المتحدة على بدء أعمال الإنشاء في هذا الجناح المتميز الذي يعتمد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

من جهته، قال فوكس إن «(إكسبو 2020 دبي) سيكون منصة عالمية تمكننا من تسليط الضوء على طموحاتنا المستقبلية، وستوفر مشاركتنا فيه فرصة مميزة للشركات البريطانية».

يشار إلى أن تصميم الجناح البريطاني مبني على تصور يقوم على قصيدة مرئية متغيرة باستمرار، يكتبها الذكاء الاصطناعي باستخدام إسهامات الزوار.