دبي تستقبل 171.3 ألف زائر خليجي خلال عيد الفطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ عدد الزوار الخليجيين القادمين إلى دبي، خلال عطلة عيد الفطر الماضي، 171.3 ألف زائر، فيما استقبلت فنادق الإمارة 43.5 ألف ضيف من السعودية خلال أسبوع.

وأظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، أن دبي استقطبت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 7.16 ملايين زائر من مختلف الدول، 17% منهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

حركة نشطة

وتفصيلاً، شهدت دبي، خلال عطلة عيد الفطر الماضي، حركة نشطة في أعداد الزوّار من مختلف الدول، لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد الزوار الخليجيين القادمين إلى دبي 171 ألفاً و334 زائراً.

وأكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» في بيان، أمس، أن الإمارة استطاعت بما تتمتّع به من مقومات سياحية هائلة أن تعزز من مكانتها وجهة سياحية مميزة للعائلات على مدار العام، إضافة إلى فترة العطلات الطويلة مثل عيدَي الفطر والأضحى والإجازات المدرسية، وهو ما جعلها الخيار المفضّل للكثير من العائلات.

فعاليات وأحداث

وأشارت «دبي للسياحة» إلى أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حرصت على منح عطلة عيد الفطر الأخيرة زخماً ونكهة خاصة، من خلال تنظيم احتفالات «العيد في دبي»، وذلك لزيادة جاذبية المدينة مع تنظيم واستضافة مجموعة من الفعاليات والأحداث الكبيرة، شملت عروض الألعاب النارية، والحملات الترويجية لخوض تجربة تسوّق فريدة، إلى جانب العروض الترفيهية الممتعة في مراكز التسوّق المختلفة، ليجد الزوّار على اختلاف جنسياتهم وفئاتهم العمرية ما يسرّهم، وليقضوا أجمل الأوقات طوال فترة إقامتهم في دبي.

وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي كشفت عن أن عدد حركات الدخول والخروج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في جميع منافذ دبي، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، الممتدة بين 30 مايو إلى الثامن من يونيو 2019، بلغت مليوناً و302 ألف و460 حركة، وبلغ عدد الزوار الخليجيين القادمين إلى دبي خلال العيد 171 ألفاً و334 زائراً.

فنادق دبي

إلى ذلك، استقبلت فنادق دبي، خلال عطلة عيد الفطر الممتدة لأسبوع، 43 ألفاً و582 ضيفاً من السعودية، بزيادة قدرها 3% على الفترة ذاتها من عيد الفطر الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن «دبي تمكنت من تعزيز مكانتها وجهة سياحية مفضلة للعائلات، ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً: «لقد حرصنا خلال تنظيم احتفالات (العيد في دبي)، على منح زوارنا تجارب مميزة، سواء كانت في مجال التسوق عبر تقديم أفضل الخصومات والحملات الترويجية التي قدمتها مراكز التسوق والمحال التجارية، أو من خلال إتاحة المجال أمامهم لقضاء أجمل الأوقات بصحبة أفراد العائلة ومشاهدة عروض الألعاب النارية، وكذلك العروض الترفيهية التي استضافتها مراكز التسوق خلال فترة العيد».

زوّار الإمارة

ووفق إحصاءات حديثة صادرة عن «دبي للسياحة»، حول أعداد زوّار الإمارة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، استقطبت دبي 7.16 ملايين زائر من مختلف الدول، في حين شكلت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 17% من إجمالي عدد الزوار، أي نحو 1.2 مليون زائر.

أما من حيث عدد المنشآت الفندقية، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019، فقد بلغت 721 منشأة، بزيادة قدرها 4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية المتوافرة 118 ألفاً و382 غرفة بزيادة نسبتها 7%.

1.2

مليون زائر من دول «التعاون» استقبلتهم دبي خلال خمسة أشهر.

118.3

ألف غرفة فندقية في الإمارة بنهاية مايو 2019.