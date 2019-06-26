48 علامة تجارية تحصل على لقب "سوبربراندز"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كرّمت "سوبربراندز"، الهيئة المستقلة المحكمة في العلامات التجارية، ثمانية وأربعين علامة تجارية من الإمارات يمنحها لقب "سوبربراندز"، وذلك ضمن فعالية جوائز سوبربراندز السنوية الخامسة عشرة، والتي أقيمت في فندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي. كما شهدت الفعالية الكشف عن كتاب سوبربراندز 2019، في الحفل الذي يعتبر بمثابة أوسكار العلامات التجارية.

في هذه المناسبة قال مايك إنغلش، مدير سوبربراندز في الشرق الأوسط: "تتنافس العلامات التجارية اليوم في أسواق مزدحمة وتسعى للفوز بولاء العملاء في ظل تزايد الاتصالات الرقمية والضرورة الملحة للتواصل. تتاح للمستهلكين خيارات لا محدودة ولكنهم لا ينفقون أموالهم إلا على العلامات التجارية التي يحبونا ويشعرون بأنها تناسبهم وتلبي احتياجاتهم وتهتم بهم. السمة المشتركة لجميع العلامات التجارية التي تحمل لقب سوبر براندز هو أن تفكيرها بدأ يتحوّل من كونها شركة إلى كونها صديقاً للمستهلكين، فيما تصبح العلاقة بين المستهلك والعلامة التجارية أوثق وأقرب."

وفي الوقت الذي شاركت فيه أكثر من ألفيّ علامة تجارية رائدة في الإمارات العربية المتحدة سعياً للحصول على لقب سوبربراندز المرموق، فقد حققت أربعة وستون منها فقط نسبة تفوق 80% من إجمالي الدرجات، لتحصل من مجلس سوبربراندز على اللقب الذي يمثل مصادقة هامة وشهادة أكيدة على تميز العلامة التجارية أمام العملاء والإعلاميين والموردين والمستثمرين والموظفين. ولم يقتصر التصويت هذا العام على مجلس العلامة فقط، إذ تمت دعوة أكثر من 2000 من كبار المدراء وخبراء التسويق المدعوين للتصويت للعلامات المرشحة.

أما كتاب "سوبربراندز" للعام 2019 فهو كتاب يضم نبذة من صفحتين عن كل علامة تحمل لقب "سوبربراندز"، يتتبع نشأتها وتطورها ويقدم ملامح سريعة عن كل ما يهم القارئ حول العلامة التجارية وحقائق مثيرة عنها وعن إنجازاتها الفريدة، وقد تم الكشف عنه خلال الفعالية.

واختتم السيد إنغلش حديثه بالقول: "على العلامة القوية أن تتفاعل مع عملائها وتمنحهم شعوراً بالانتماء إليها وترسخ ثقتهم بها، كما أن عليها دوماً تلبية وعودها، وهذا سبب وصولها إلى قائمة المرشحين للحصول على لقب سوبر براندز والذي يعدّ لقباً مرموقاً لا يمكن الحصول عليه إلا بتلبية العديد من المعايير الصارمة."