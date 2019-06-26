«ورشة حكومة دبي» تدعم مركبات «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرم «إكسبو 2020 دبي» وورشة حكومة دبي مذكرة تفاهم بهدف التعاون في مجالات عدة مرتبطة بتقديم بعض الدعم الفني لمركبات «إكسبو 2020 دبي»، علاوة على إيجاد الفرص الممكنة لبناء وتوسيع العلاقات بين الجانبين، وباشرت ورشة حكومة دبي مهامها في موقع «إكسبو» من خلال توفير الورشة المتنقلة (الخدمة السريعة للسيارات).

ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020» نجيب العلي، ونائب المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي» فهد أحمد الرئيسي، في مقر مكتب «إكسبو 2020»، بحضور عدد من المديرين والموظفين من الجانبين.

وأكد نجيب العلي حرص المكتب على التعاون والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لإنجاح «إكسبو 2020 دبي»، الحدث العالمي الأضخم في التاريخ.

وقال: «نؤكد مرة أخرى على أن (إكسبو) حدث عالمي يهم الإمارات كلها، ما يجعل منه حدثاً تتجلى فيه روح العطاء والإخلاص لوطننا الغالي. وورشة حكومة دبي لها إسهاماتها المهمة في تعزيز مستوى الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة العملاء. وأود أن أؤكد على أن التعاون بيننا هو ضمن الجهود المبذولة في سبيل تقديم أفضل الخدمات للجمهور وضيوف (إكسبو 2020)».

وقال فهد أحمد الرئيسي: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع (إكسبو 2020) في إطار مبادرات الورشة النوعية لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة داخل إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، بما يسهم في إنجاح المعرض وتقديم نسخة استثنائية منه».

وتنص المذكرة على تطوير العلاقات وتوطيد أواصر التواصل والتعاون بين الجهتين تمهيداً لاستضافة «إكسبو 2020»، وذلك عبر التنسيق في مختلف المجالات التي تشمل عملية تبديل وإصلاح إطارات أسطول مركبات «إكسبو 2020»، وتوفير نظام الأسطول المعتمد من ورشة حكومة دبي من أجل تتبع خدمات الصيانة الوقائية، إضافة إلى تخصيص «ورشة متنقلة» دائمة لتلبية الاحتياجات الطارئة العالقة ضمن موقع «إكسبو 2020».