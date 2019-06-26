«دو» تجري أول مكالمة فيديو عبر تقنيتي LTE والجيل الخامس

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نجحت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في نقل شبكة الجيل الخامس إلى آفاق جديدة، عبر إجراء أول مكالمة فيديو على مستوى المنطقة عبر تقنيتي LTE والجيل الخامس.

وأفادت في بيان لها أمس بأنه تم إجراء مكالمة الفيديو في مقر شركة «دو» ببرج السلام في دبي، بالاعتماد على شبكة الجيل الرابع وشبكة الجيل الخامس التجارية، إضافة إلى نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت، وباستخدام هواتف ذكية تجارية تدعم تقنية الجيل الخامس.

وأوضحت «دو» أن الإنجاز الجديد يأتي استكمالاً للخطوات الأخيرة التي اتخذتها في إطار جهودها المبذولة لتوفير إمكانات وقدرات شبكتها الثورية للجيل الخامس.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سليم البلوشي، إن النجاح الذي حققته «دو» في تجربة اتصال الفيديو عبر شبكتي LTE والجيل الخامس، يشكل تجسيداً واقعياً للإمكانات الكبيرة والموثوقة التي ستقدمها لنا تقنية الجيل الخامس.

وذكرت «دو» أنها تمكنت خلال فترة استعداداتها لعصر الجيل الخامس من تعزيز منظومة شبكتها الذكية بتقنيات وحلول سحابية متطورة.

وتوفر شبكة الجيل الخامس التي أطلقتها «دو» أخيراً سرعات فائقة تبلغ أكثر 1.26 غيغابت في الثانية للمستخدمين النهائيين.