الدرهم يرتفع أمام عملات أهم 10 شركاء في الاستيراد والتصدير

المصدر: شريف اليماني - دبي

ارتفعت قيمة الدرهم خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل عملات أهم شركاء الاستيراد الـ10، وأهم شركاء التصدير الـ10 من البلدان غير النفطية التي لا تربط عملاتها بالدولار، بمتوسط نسبته 4.41% و5.86% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وحقق الدرهم ارتفاعاً قدره 6.13% أمام اليوان الصيني، وارتفاعاً قدره 8.25% أمام اليورو، كما صعد بنسبة 9.4% أمام الروبية الهندية، وبنسبة 1.74% أمام الين الياباني، و4.91% أمام الووان الكوري الجنوبي.

كما حقق الدرهم أكبر ارتفاع خلال تلك الفترة أمام الليرة التركية بنسبة 40.68%، والروبية الباكستانية بنسبة 24.97%.